Clima | Onu | “Obiettivi di Parigi sempre più lontani | bisogna triplicare gli sforzi”

Clima : Onu - target Parigi lontano - occorre triplicare sforzi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Clima - l’Onu : “La vita di milioni di persone è a rischio” : I cambiamenti Climatici minacciano i diritti e la vita di milioni di persone nel mondo. Se gli Stati e i Governi non prenderanno provvedimenti immediati, le conseguenze saranno inimmaginabili. E’ il grido di allarme che arriva dall’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Michelle Bachelet che, a due settimane dalla conferenza sul Clima di Katowice, in Polonia, ha scritto una lettera aperta a tutti gli Stati per ...

L'Onu : "L'Italia criminalizza le Ong. Clima d'odio contro i migranti - governo cambi rotta" : In Italia c'è una "campagna diffamatoria contro le Ong". Ne è convinto l'Alto commissario per i diritti umani che ha manifestato "preoccupazione" per gli attacchi contro le organizzazioni impegnate nel Mediterraneo per salvare i migranti e ha puntato il dito contro "la criminalizzazione del lavoro di chi difende i diritti dei migranti". Duro l'attacco nei confronti del governo gialloverde: "Il governo italiano - scrive un gruppo di ...

Clima - Onu : "Picco dei gas effetto serra" : 13.52 I gas serra segnano un nuovo record e non c'è nessun segno di inversione di tendenza. Così l'Organizzazione meteorologica mondiale (WMO), secondo cui le concentrazioni medie di anidride carbonica a livello globale hanno raggiunto 405,5 parti per milione nel 2017, con un trend in continuo aumento (nel 2015 400,1 parti per milione). Senza tagli ai gas serra, afferma sul sito dell'agenzia Onu il segretario Taalas, "i cambiamenti Climatici ...

Clima - il Segretario ONU : serve “maggiore creatività” per fermare il riscaldamento globale : Secondo il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, il pianeta non si sta muovendo abbastanza velocemente per contenere il global warming e necessita di un’azione immediata per affrontare la sfida. Le dichiarazioni di Guterres sono state pronunciate in vista dei colloqui sul Clima della COP24 in programma a dicembre a Katowice, dove di cercherà di rilanciare un accordo globale come quello raggiunto a Parigi nel ...

Migranti - l’Austria si ritira dal patto Onu : “Migrare a causa di Clima e povertà non è un diritto umano” : L’Austria non firmerà il patto Onu sui Migranti a causa di timori sulla propria sovranità in materia di immigrazione e di un possibile annacquamento della distinzione tra immigrazione legale e illegale. Il Global Compact sulle migrazioni, che non è legalmente vincolante, dovrà essere approvato formalmente l’11-12 dicembre a Marrakech, ma il cancelliere dell’Ovp Sebastian Kurz e il vice cancelliere Heinz-Christian Strache, esponente ...

'In cammino per il Clima' : a Trieste il gruppo di pellegrini diretti alla conferenza ONU sul Clima : Tutto ciò assume ancora maggiore importanza dopo i moniti della scienza, con l'ultimo rapporto dell'IPCC pubblicato ad ottobre, e anche alla luce del messaggio di urgenza e sollecitazione al dialogo ...

Clima - ONU : in 20 anni danni per 2 - 25 miliardi di dollari : Le Nazioni Unite hanno reso noto che negli ultimi 20 anni le calamità legate al Clima hanno causato almeno 2,25 miliardi di dollari di danni che rappresentano i tre quarti delle perdite economiche complessive dei disastri. In un rapporto pubblicato a Ginevra dall’Ufficio delle Nazioni Unite per la riduzione del rischio dei disastri, gli esperti hanno scritto che “un un momento in cui i cambiamenti Climatici stanno aumentando per ...

Clima : la corte d’Appello dell’Aia si pronuncia - il governo olandese deve ridurre le sue emissioni : Il governo olandese ha perso questa mattina il suo appello contro una sentenza storica del 2015 che gli ordinava di ridurre le emissioni del 25% (rispetto ai livelli del 1990) entro il 2020. La decisione significa che il governo dovrà accelerare la decarbonizzazione. Secondo un rapporto dell’azienda di consulenza ambientale CE Delft del 2016, almeno una centrale a carbone dovrà essere chiusa per raggiungere gli obiettivi Climatici. Questo è un ...

Clima : Australia respinge rapporto Onu : ...5 gradi sopra livelli pre-industriali, ma questo richiede una "trasformazione globale" di tutti i settori dell'economia. Il primo ministro, Scott Morrison, ha preso la difesa delle compagnie ...

Clima - Onu : 12 anni per argine catastrofe : L'allarme dell'Ipcc è giunto dalla Corea del Sud, dove si è tenuto un summit a cui hanno partecipato scienziati di tutto il mondo.

Clima - Onu : 12 anni per argine catastrofe : 8.15 "Siamo in ritardo,non c'è tempo da perdere". Così il segretario generale Onu, Guterres, commentando il rapporto sull'ambiente pubblicato dall'agenzia Intergovernmental Panel on Climate Change che monitora i cambiamenti Climatici. L'umanità ha solo 12 anni per correre ai ripari e mantenere il riscaldamento globale ad un massimo di 1,5 gradi: anche mezzo grado in più causerebbe danni devastanti. L'allarme dell'Ipcc è giunto dalla Corea del ...

Report IPCC - ONU : “I cambiamenti Climatici corrono più in fretta di noi. Siamo in ritardo” : “I cambiamenti climatici corrono più in fretta di noi. Siamo in ritardo, non c’è tempo da perdere“: lo ha dichiarato il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, in riferimento al rapporto sull’ambiente pubblicato dall’Intergovernmental Panel on Climate Change, l’agenzia preposta al monitoraggio del clima. Secondo quanto emerso dal Report, il pianeta ha a disposizione solo 12 anni per correre ...

Clima - gli scienziati Onu lanciano l'allarme : misure epocali o sarà disastro : Da tempo oramai il tema del cambiamento Climatico sta assumendo un ruolo centrale e urgente anche nella politica internazionale perchè ci aspetta uno scenario a dir apocalittico dalle conseguenze