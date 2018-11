Civitanova Zenit Kazan | risultato finale 3-2 | | vittoria pazzesca della Lube! | Mondiale

Volley - Mondial per Club 2018 : Civitanova d’antologia - tritati i Campioni del Mondo! Zenit Kazan rimontato da 9-14 al tie-break : Impresa mastodontica di Civitanova al Mondiale per Club 2018 di voley maschile: la Lube ha sconfitto lo Zenit Kazan per 3-2 (20-25; 25-22; 24-26; 25-23; 19-17) dopo due ore e mezza di battaglia, ha infilato la seconda vittoria in questa rassegna iridata e ha compiuto un passo importante verso le semifinali. I cucinieri sono stati semplicemente strepitosi, rimontando i Campioni del Mondo dal 9-14 nel tie-break: sembrava tutto finito e invece i ...

Volley - Mondiale per club 2018 : Civitanova-Zenit Kazan. Orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Il programma completo : Oggi martedì 27 novembre si giocherà Civitanova-Zenit Kazan, match valido per i Mondiali 2018 di Volley maschile. La Lube scenderà in campo a Radom per affrontare la corazzata russa detentrice del titolo iridato: andrà in scena la rivincita della finale dello scorso anno quando lo squadrone di Alekno riuscì a regolare i cucinieri proprio come fece poi nella finale della Champions League. I ragazzi di coach Medei cercano l’impresa per ...

Volley - Mondiale per Club 2018 : Zenit Kazan favorito - Civitanova e Trento ci provano. Che show in Polonia : Il Mondiale per Club 2018 di Volley maschile sarà protagonista in Polonia dal 26 novembre al 2 dicembre. Ci aspetta una grande settimana per una rassegna iridata che si preannuncia di altissimo livello tecnico nonstante sia stata inserito nel bel mezzo della stagione e con le squadre costrette a interrompere il proprio cammino in campionato per questa nuova fatica. Otto formazioni partecipanti divise in due gironi, le prime due classificate ...