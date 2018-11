Cinica e imperforabile | la Juventus ‘scherza’ con il Valencia | Allegri dirige

sportfair

(Di mercoledì 28 novembre 2018) Basta un gol di Mandzukic allaper battere ile volare agli ottavi di Champions League con una giornata d’anticipo Massimo risultato con il minimo sforzo, facendo sfoggio della propria superiorità. Lascherza con il, lasciandolo in partita solo per tenere alta la concentrazione, non dando mai la sensazione di poter subire le avanzate spagnole.Fabio Ferrari/LaPresseIl colpo di testa di Diakhaby alla fine del primo tempo rappresenta l’unico pericolo per la porta bianconera, ma se anche Szczesny fa il fenomeno, allora questo non può che essere l’anno giusto per salire sul tetto d’Europa. Gli ottavi di Champions League sono già in tasca con una giornata d’anticipo, merito di quattro vittorie in cinque partite, un ruolino macchiato solo dal ko subito contro il Manchester United al termine di una partita davvero ...