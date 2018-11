Cinghiali nel Parco dell’Alta Murgia | posizionati sei recinti per la cattura

meteoweb.eu

(Di martedì 27 novembre 2018) L’Arif, l’agenzia regionale pugliese per le opere irrigue e forestali, e ilnazionale dell’Alta, nel barese, si mettono insieme per gestire un sistema dideinell’area protetta, con la collaborazione del Dipartimento di Biologia dell’Università di Bari e dei Carabinieri Forestali del Reparto. Una convenzione sarà firmata domani nell’Azienda ‘Cavone’ dell’Arif fra i rappresentanti dei primi due Enti.Nel territorio delsono stati montati e già dislocati 6 ‘Corral’,per ladegli ungulati la cui presenza è sempre più massiccia. Si tratta una risposta alle esigenze di sicurezza dei cittadini dele un primo intervento per arginare i disagi degli operatori economici e degli agricoltori e allevatori che gestiscono attività economiche nell’area ...