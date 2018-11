Cina | Trump chiude la porta a un accordo e minaccia nuovi dazi

Trump spaventa Apple - possibili dazi del 10% su iPhone importati da Cina : Donald Trump ne ha per tutti. Nell'intervista rilasciata al Wall Street Journal, il presidente statunitense pone l'accento sulla disputa dazi con la Cina. Se i negoziati con Pechino risultassero ...

Attesa per G20 - Trump : 'altamente improbabile' posticipo aumento dazi su Cina al 25% : In Attesa dell'incontro con il presidente cinese Xi Jinping, in occasione della riunione del G20 a Buenos Aires, in Argentina, il presidente americano Donald Trump ha detto che è "altamente ...

Trump non esclude dazi sugli iPhone importati dalla Cina - : Lo ha detto in una intervista al Wall Street Journal. Il presidente degli Stati Uniti ha previsto inoltre che i dazi aumenteranno al 25% su 200 miliardi di dollari di prodotti cinesi

Guerra dazi : ombre su vertice Usa-Cina - Pechino cerca sponda contro Trump : ... Xi Jinping, che si incontreranno a margine del G20 per tentare di trovare un accordo sulla Guerra commerciale in corso tra i due giganti dell'economia mondiale. I mercati sperano in un accordo tra ...

Trump è in vantaggio. La guerra dei dazi con la Cina porta risultati - per ora - : ... nemico strategico che entro il 2030 potrebbe superare per dimensioni l'economia americana e contemporaneamente diventare la potenza mondiale di riferimento " un confronto che passa dalla trade ...

Trump cerca alleati per boicottare Huawei : «Con i suoi telefoni la Cina spia il mondo» : Gli Usa avviano una campagna tra i Paesi amici contro il colosso delle telecomunicazioni. Il rifiuto di Roma

Trump cerca alleati per boicottare Huawei : “Con i suoi telefoni la Cina spia il mondo” : Qualche tempo fa l’ambasciata americana a Roma ha invitato l’allora amministratore delegato di Tim, Amos Genish, per una conversazione sul futuro delle telecomunicazioni. Nel corso del colloquio, i rappresentanti degli Stati Uniti hanno spiegato le loro preoccupazioni per l’offensiva della Cina nel campo tecnologico, chiarendo che il problema non è...

Prove di pace Usa-Cina. Trump tende la mano : "Forse inutili altri dazi" : La tesi del quotidiano simbolo del capitalismo è che sia Trump sia Powell devono adattarsi al rallentamento dell'economia globale, alla volatilità del mercato dei cambi e alle incertezze politiche ...

Dazi - Trump : "La Cina vuole un accordo" : 21.34 "La Cina vuole un accordo commerciale" con gli Stati Uniti. Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump parlando con i cronisti alla Casa Bianca. E ha aggiunto: "Forse non dovremo imporre nuovi Dazi" a Pechino. Secondo Trump un accordo si troverà ma "dobbiamo avere un commercio reciproco". "La Cina si è approfittata di noi per molti anni", ha affermato. Funzionari della Casa Bianca hanno precisato che i commenti del presidente non vanno ...

Usa-Cina - la telefonata fra Trump e Xi : verso la fine della guerra commerciale : La guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti è arrivata forse alle sue fasi finali. E potrebbe risolversi con un accordo che faccia contente entrambe le parti. Win-win: tutti vincono, nessuno perde. Proprio come piace a Pechino. Il presidente Usa Donald Trump ha infatti incaricato i suoi uomini di stilare una bozza di accordo commerciale con la Cina. Tutto fa pensare ad un prossimo incontro faccia a faccia tra i due leader a latere del G20 ...

Trump vuole accordo con Cina al G20 : ANSA, - WASHINGTON, 2 NOV - Donald Trump vuole raggiungere un accordo sul commercio col presidente cinese Xi Jinping che incontrerà a margine del G20 in Argentina a fine novembre. Per questo ha ...