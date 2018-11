Cina | scomparso fotografo pluripremiato

Scomparso presidente Interpol Meng Hongwei/ Ultime notizie : "prelevato" da Partito Comunista Cina? Le ipotesi : Meng Hongwei, presidente Interpol Scomparso in Cina: aperta inchiesta in Francia. La moglie ha denunciato la sparizione dell'ex ministro. Le Ultime notizie(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 12:28:00 GMT)

Wanted. L'Interpol cerca Mr Meng - il capo dell'agenzia scomparso in Cina : Il ruolo di Meng doveva servire pure a questo: stringere con le polizie del mondo patti di collaborazione interessanti , anche sul fronte economico: divisione dei capitali sottratti, proponevano i ...

Il capo dell’Interpol è scomparso durante un viaggio in Cina : (Foto: Mikhail Metzel\TASS via Getty Images) Meng Hongwei, capo dell’Interpol dal 2016, è sparito. Hongwei è stato visto l’ultima volta dalla moglie a Lione (Francia), sede centrale dell’Interpol, prima di recarsi in Cina a fine settembre. Da allora non si hanno sue notizie. Il giornale di Hong Kong South China Morning Post ha scritto che il 64enne è stato “portato via” per essere interrogato dalle autorità “non appena è ...

