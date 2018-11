Cina | annunciata la creazione dei primi esseri umani con Dna modificato | “Due gemelline

essere-informati

(Di martedì 27 novembre 2018) Uno scienziato cinese avrebbe creato individui invulnerabili al virus dell’Hiv. La sua sperimentazione è descritta in un documento della Southern University of Science and Technology di Shenzhen Uno scienziato cinese sostiene di aver creato igeneticamente modificati al mondo. Si tratterebbe di due gemelle nate lo scorso mese, il cui Dna sarebbe statocon un “nuovo potente strumento” in grado di riscrivere il codice genetico. Uno scienziato statunitense asserisce di aver aver preso parte al lavoro in, dove ha utilizzato una tecnica di genoma-editing vietata negli Usa. I cambiamenti del Dna possono infatti passare alleL'articololadeicon Dna“Dueimmuni all’Aids” proviene da Essere-Informati.it.