Ciclone atlantico arriva in Campania dal 28 11 | freddo | temporali e rischio trombe d' aria

(Di martedì 27 novembre 2018) Il mese di dicembre è oramai alle porte e quest'ultimo pare intenzionato a portarsi dietro con sé anche il maltempo, che ben presto potrebbe abbattersi sulla. Come era stato preannunciato nei giorni scorsi, infatti, sulla regione centromeridionale e sul meridione in generale si potrebbe presto verificare un, che provocherà una forte ondata di maltempo a partire da mercoledì 28 novembre e che darà un vero primo assaggio di inverno al sud. Secondo quanto riportato dal quotidiano ''Il Mattino'', infatti, in questi giorni ci sarà un peggioramento del tempo che si farà sempre più esplicito col passare delle ore: sono attese nubi, piogge eche dalla Sardegna si sposteranno verso la Calabria, lae la Puglia.Le previsioni meteo non preannunciano nulla di buono: cattivo tempo sullae altre regioni del sud Ma non solo, perché in queste ...