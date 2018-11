Chiara Ferragni e Fedez | le prime parole del figlio Leone | “Ha detto Lady Gaga?” E i due

Chiara Ferragni - il direttore artistico di Roberto Cavalli si scusa con lei : Gli utenti Instagram che commentano i post di Chiara Ferragni si possono generalmente dividere in due categorie: quelli che la venerano e quelli che la insultano, e questa non è una novità. A sorprendere, però, è che questa volta tra i commenti contro la fashion blogger ne sia comparso uno a firma di un famoso stilista: Roberto Cavalli, che non glie le ha mandate a dire. Ma qeusta lo sapevamo già. Quello che non sapete è che al commento dello ...

Chiara Ferragni : foto da brivido con Fedez e messaggio struggente : Chiara Ferragni: la foto da brivido con Fedez e il lungo messaggio struggente Chiara Ferragni con l’ultimo post pubblicato su Instagram ha ‘scosso’ la sua milionaria schiera di seguaci attraverso un messaggio e una foto da brividi. Nel giro di un’ora il pensiero che ha affidato al social ha raccolto oltre mezzo milione di like […] L'articolo Chiara Ferragni: foto da brivido con Fedez e messaggio struggente proviene ...

Un'inedita versione di 'Chiara Ferragni' a Quelli che il calcio : Al tavolo del Pub di Corso Sempione Federico Russo, l'ex ciclista Dino Zandegù e il comico Herbert Ballerina commentano l'attualità e il meglio dello sport, mentre Dario Vergassola è a Venezia a ...

Chiara Ferragni "influenza" XFactor : «Votate Naomi» - e la concorrente di Fedez viene eliminata : «Votate Naomi», così nelle stories di Instagram Chiara Ferragni ha mostrato la sua preferenza durante la puntata di giovedì sera di XFactor 2018. La cantante era in...

X-Factor - Chiara Ferragni ordina di far fuori la bella pupilla di Fedez : come la fa massacrare : Sono proprio quelli che negano di essere gelosi a essere i più gelosi di tutti. Il sospetto che Chiara Ferragni rientri nella categoria è emerso fortissimo durante l'ultima puntata di X-Factor, quando ...

Chiara Ferragni insultata da Roberto Cavalli - il direttore creativo del brand prende le distanze : scuse e fiori per l’influencer : Paul Surridge, direttore creativo della Roberto Cavalli Company, chiede scusa a Chiara Ferragni dopo l’inappropriato commento dello stilista italiano nei confronti dell’influencer Roberto Cavalli è stato protagonista in questi giorni per l’inappropriato commento lasciato sotto una foto di Chiara Ferragni sui social. Lo stilista italiano ha insultato l’influencer mettendosi tutti contro, compreso Fedez (VEDI QUI) e ...

Chiara Ferragni chiede di votare Naomi - Renza eliminata al tilt : "Potrebbe avere influenzato" : Renza e Naomi sono in piedi vicine, abbracciate mentre il pubblico sta decidendo chi rimarrà a X-Factor. La scelta tra le due cantanti della "scuderia" targata Fedez salva la seconda e Renza Castelli di Pietrasanta in Versilia è costretta a tornare a casa. Per alcuni pesa la storia di Chiara Ferragni che su Instagram chiede ai suoi follower: "Votate Naomi".Durante la serata degli inediti la cantautrice 28enne aveva proposto Cielo ...

Chiara Ferragni : fiori e lettera di scuse dopo la querelle con Cavalli : Chiara Ferragni: arrivano i fiori e la lettera di scuse dopo la querelle con Cavalli Scaramucce e stilettate tra Chiara Ferragni e Roberto Cavalli nell’ultimo periodo. A iniziare a far rumoreggiare i social è stato, qualche giorno fa, un commento netto dello stilista toscano diretto alla moglie di Fedez. Motivo? Una foto in intimo pubblicata dalla fashion […] L'articolo Chiara Ferragni: fiori e lettera di scuse dopo la querelle con ...

Chiara Ferragni dal vestito spunta il cartellino : Ancora una volta Chiara Ferragni fa parlare di sè, questa volta indossa un mini abito dallo spacco vertiginoso,per la prima cena di Natale. In un ristorante milanese la fashion blogger si lascia avvolgere dall’atmosfera di festa, ma poi Fedez svela un dettaglio dell’outfit della moglie. “Amore facci vedere il trend di quest’anno. Il trend di quest’anno è uscire con il cartellino attaccato che ti pende ...