Chiara Danese | “Io ero una escort che meritava insulti e attacchi | ora invece le donne

(Di martedì 27 novembre 2018) “Io ero unache, oraleche parlano sono tutte vittime. Quelle come me vengono dimenticate perché non possono andare in televisione a parlare”. A dirlo è, annoverata tra le Olgettine per aver partecipato a una delle cene eleganti di Arcore. “Quando sui giornali attaccavano me, che avevo diciotto anni ed ero ingenua, quello andava bene“, si sfoga in un’intervista a La Verità. Era il 22 agosto del 2010 quando, diciott’anni compiuti da un mese, varcò per la prima volta i cancelli della villa brianzola di Silvio Berlusconi ignara del fatto che quella non sarebbe stata una serata come tante e che, da lì in poi, non si sarebbe più tolta l’etichetta di “olgettina”.Come lei stessa ha raccontato ai giudici qualche tempo dopo infatti, quella è la sera in cui tra i ...