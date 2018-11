Chi sono i nuovi direttori della Rai : DALL'ITALIA La Camera vota la fiducia al governo sul decreto sicurezza con 336 voti a favore e 249 contrari. Il vicepremier Matteo Salvini ha scritto su Twitter: “E’ il primo passo per un’Italia più sicura e accogliente. Adesso rivisiterò tutte le norme sull’immigrazione”. L’ex ministro dell’Inter

De Santis a Rai1 e Freccero a Rai2 : ecco Chi sono i nuovi direttori della Rai : Il consiglio di amministrazione Rai ha dato il via libera alle nomine di Teresa De Santis a direttore di Rai1 e di Carlo Freccero a direttore di Rai2. Il cda ha inoltre approvato la nomina di Auro ...

Fabrizio Corona e Asia Argento si sono lasciati/ Chi : "Ecco i motivi della fine" ma sul web troppi sospetti - IlSussidiario.net : Fabrizio Corona e Asia Argento si sono lasciati, Chi : "Ecco perché è finita dopo solo un mese". Le ultime notizie sulla rottura

Asia Argento e Corona si sono lasciati : tutta la verità svelata da Chi : Asia Argento e Corona si sono detti addio, Chi ricostruisce la vicenda e svela i retroscena degli ultimi giorni dell’ormai ex coppia: “Fabrizio ha la testa altrove” Asia Argento e Corona si sono lasciati. Ciò che aleggiava nell’aria da giorni trova ora conferma lungo le colonne del settimanale Chi (in edicola domani 28 novembre) che […] L'articolo Asia Argento e Corona si sono lasciati: tutta la verità svelata da ...

Nadia Toffa molto criticata : 'sono innamorata ma la sera esco con Chi voglio' : Nadia Toffa, la famosa conduttrice de "Le Iene" è una persona notevolmente attiva sui social, specie sul suo profilo personale di Instagram. Attraverso tale mezzo di comunicazione si tiene in contatto con tutti i suoi numerosi follower informandoli anche continuamente circa le sue condizioni di salute. Nadia Toffa, infatti, un po' di tempo fa è venuta a conoscenza di avere il cancro, terribile malattia che è stata debellata, in un primo momento, ...

Pernigotti : 'Il marChio e la società non sono in vendita' : Né il marchio Pernigotti né la società sono in vendita. A precisarlo sono i vertici dell'azienda che, dopo l'incontro a Palazzo Chigi con il premier Conte e il ministro Di Maio, hanno comunque ...

«Sanremo Giovani 2019» : Chi sono quelli che conosciamo già : Einar (Amici 2018)Andrea Biagioni (X Factor 2016)La Rua (Amici 2015)Laura Ciriaco (The Voice 2018)Mahmood (X Factor 2012)Diego Conti (X Factor 2016)Ros (X Factor 2017)Federica Abbate (vocal coach a The Voice 2016)Francesca Miola (Amici 2015)Nyvinne (Sarà Sanremo 2018)Wepro - Marco Castelluzzo (Amici 2011)La voglia di rivalsa, di spingersi oltre superando i propri limiti. Sarà stata questa la molla che avrà spinto molti artisti a tentare il tutto ...

Pernigotti : "MarChio e società non sono in vendita" : MILANO - Pernigotti non è in vendita. Il chiarimento è arrivato all'indomani del vertice serale a Palazzo Chigi tra il governo e Toksoz, la società turca che possiede l'azienda italiana per cui ha ...

"C'è una cosa che gli uomini bianChi non possono fare" : la rivelazione di Kurt Cobain in un'intervista inedita del 1991 : Credeva che i bianchi non potessero fare alcune cose, come ballare o fare musica rap. un'intervista a Kurt Cobain, frontman dei Nirvana, è riemersa a più di vent'anni di distanza portando a galla idee del cantante non ancora note al grande pubblico. Nello specifico, Cobain era convinto che la capacità di rappare dovesse essere lasciata agli afroamericani, perché "gli uomini bianchi hanno già rubato tanto ai ...

NBA : Washington vuole scambiare Wall - ma le riChieste sono tutte per Beal : Una vittoria convincente come quella conquistata contro Houston potrebbe cambiare la forma, ma difficilmente la sostanza nello spogliatoio degli Wizards. Il talento di John Wall infatti non aveva ...

Chiara Danese : “Io ero una escort che meritava insulti e attacChi - ora invece le donne che parlano sono tutte vittime” : “Io ero una escort che meritava insulti e attacchi, ora invece le donne che parlano sono tutte vittime. Quelle come me vengono dimenticate perché non possono andare in televisione a parlare”. A dirlo è Chiara Danese, annoverata tra le Olgettine per aver partecipato a una delle cene eleganti di Arcore. “Quando sui giornali attaccavano me, che avevo diciotto anni ed ero ingenua, quello andava bene“, si sfoga in ...

Vanessa Incontrada a Domenica In : 'Sono stata insultata per i miei Chili in più' : Tra le tante notizie e i vari gossip di cui si è parlato nel corso dell'ultima puntata del noto programma televisivo 'Domenica In', condotto dalla grande Mara Venier, è stata ospite anche Vanessa Incontrada, attrice, conduttrice televisiva ed ex modella, che durante la sua intervista ha confessato ai telespettatori di essere finita nel mirino degli haters e di essere stata insultata nel corso della vita a causa del suo aspetto fisico. Secondo ...

Ritornano gli sconti sul Play Store : sono oltre 70 le app e i gioChi in offerta : sono più di 70 i titoli tra app e giochi Android in offerta (di cui 16 gratis) sul Play Store. Esiste per caso un modo migliore per iniziare la giornata? L'articolo Ritornano gli sconti sul Play Store: sono oltre 70 le app e i giochi in offerta proviene da TuttoAndroid.

Gilet Gialli : ecco Chi sono ! : Gilet Gialli conosciamoli e scopriamo come sono nati Gilets jaunes, Gilet Gialli, hanno sfilato a migliaia sulle strade della Francia contro l’aumento dei prezzi del carburante. Un movimento del tutto spontaneo, nato online, che ha conquistato ieri le piazze del Paese, protestando contro il governo e chiedendo le dimissioni di Macron, colpevole di voler alzare il costo della benzina. Ma da dove vengono e chi sono? A fare da ultima ...