Chi ha ragione nel duello tra Padoan e Castelli? : Il sottosegretario al Ministero dell’Economia in quota M5s Laura Castelli e l’ex ministro dell’Economia e deputato del Pd Pier Carlo Padoan sono stati protagonisti il 21 novembre di un acceso confronto durante la puntata di Porta a Porta. Due gli argomenti toccati su cui ci soffermiamo: il legame tra spread e mutui, e le regole della Ue sul Pil. Lo scambio di battute tra Padoan e Castelli Per quanto riguarda il primo ...

Sanità : Corte Giustizia Ue dà ragione a Veneto su uso Avastin per malattie ocChio (2) : (AdnKronos) - “Nel sostenere l’opportunità di usare l’Avastin per le maculopatie – ricorda l’Assessore alla Sanità Luca Coletto – avevamo ampie evidenze scientifiche e oggi possiamo dire che il non esserci arresi alle pur comprensibili logiche commerciali è stata la scelta giusta. A parità di effett

Sanità : Corte Giustizia Ue dà ragione a Veneto su uso Avastin per malattie ocChio : Venezia, 22 nov. (AdnKronos) - “Nel contenzioso che avviammo anni addietro non avevamo interessi commerciali o industriali da difendere, ma esclusivamente una soluzione migliore dal punto di vista clinico ed economico per i malati e i contribuenti del Veneto. Ottenere ragione dalla Corte di Giustizi

Vodafone ‘boccia’ la strategia di Iliad. Chi ha davvero ragione : L’uso di un marketing particolarmente aggressivo e l’offerta a prezzi convenienti può permettere l’ingresso di un nuovo operatore anche in quei mercati dove i costi d’ingresso sono elevati, come nelle telecomunicazioni. Diversa la situazione quando i player dominanti gestiscono in prima persona il passaggio tecnologico che dà loro un vantaggio competitivo difficile da superare per chiunque. Nick Read, Ceo di Vodafone Group, ha sostenuto che il ...

Tom Cruise non interpreterà più Jack Reacher : secondo Lee Child 'hanno ragione i lettori' : ... Punto di non Ritorno , Blu-Ray, Prezzo: EUR 10,49 Jack Reacher , 4K Ultra HD + Blu-Ray, , 2 Blu Ray, Prezzo: EUR 21,24 Vendetta a freddo: Le avventure di Jack Reacher , La Gaja scienza Vol. 920, ...

PAPA/ Senza emozioni non c'è ragione - ecco perché Francesco Chiede scusa ai giovani - IlSussidiario.net : PAPA Francesco domenica ha concluso il Sinodo dedicato i giovani. Francesco ha chiesto loro scusa per l'errore della Chiesa: dimenticarsi del loro cuore

Salvini : "Di Maio sapeva tutto" Lite sul Dl Fiscale - Chi ha ragione? : "Salvini non dice qualcosa di falso. Nel corso del Cdm è arrivata una prima partizione normativa". Poi, questa norma è stata "aggiunta all'ultimo, in zona Cesarini". Lo afferma il premier... Segui su affaritaliani.it

Conte : "Salvini non dice il falso" Lite sul Dl Fiscale - Chi ha ragione? : "Salvini non dice qualcosa di falso. Nel corso del Cdm è arrivata una prima partizione normativa". Poi, questa norma è stata "aggiunta all'ultimo, in zona Cesarini". Lo afferma il premier... Segui su affaritaliani.it

Salvini : "La pazienza ha un limite" Lite sul Dl Fiscale - Chi ha ragione? : Nella maggioranza resta la tensione sul Decreto Fiscale in attesa del Consiglio dei ministri di sabato. Matteo Salvini in diretta Facebook sbotta: "Li sentirò tutti ma comincio ad arrabbiarmi. Perché in quel Cdm Conte... Segui su affaritaliani.it

Rita Dalla Chiesa : "L'ascesa di Salvini? C'era bisogno di concretezza. La gente lo ama e ha ragione" : Rita Dalla Chiesa si schiera con Matteo Salvini. Intervenuta a "I Lunatici" di Rai Radio2 la giornalista ha commentato la situazione politica attuale, soffermandosi sulle capacità del vicepremier leghista. 17 ottobre 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Rita Dalla Chiesa incorona Salvini : 'La gente lo ama a ragione - serviva concretezza' : Attorno a Matteo Salvini il dibattito è sempre acceso. Le sue politiche non rischiano certo di passare inosservate, così come i suoi modi ed i suoi toni. Non a caso, persino dal mondo dello spettacolo, molto spesso si registrano levate di scudi nei confronti del suo modo di fare, in special modo sui migranti e su quella che sarebbe un'eccessiva attuazione del suo motto Prima gli italiani. Ci sono, però, anche personaggi dello show-business che ...

Rita Dalla Chiesa loda Salvini : “serviva concretezza”/ Audio “la gente lo ama e ha ragione : non sono razzisti” : Rita Dalla Chiesa "loda" Matteo Salvini: "c'era bisogno di concretezza, la gente lo ama e ha ragione". Endorsement a sorpresa pro-Lega: "non sono razzisti"(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 17:48:00 GMT)

FABRIZIO CORONA : "ChiEDO PERDONO A SILVIA PROVVEDI"/ "Ho perso la ragione" : presto un confronto con la sua ex? : FABRIZIO CORONA: "Chiedo PERDONO a SILVIA Provvedi". Ultime notizie, il re dei paparazzi a Chi: "Ho perso la ragione: sono pronto per darle una mano".(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 17:20:00 GMT)

Fabrizio Corona : "Chiedo perdono a Silvia Provvedi"/ "Ho perso la ragione : sono pronto per darle una mano" : Fabrizio Corona: "Chiedo perdono a Silvia Provvedi". Ultime notizie, il re dei paparazzi a Chi: "Ho perso la ragione: sono pronto per darle una mano".(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 15:09:00 GMT)