Che meraviglia sei è il nuovo singolo di Gianni Morandi scritto da Giuliano Sangiorgi

(Di martedì 27 novembre 2018)Ildiè Chesei. Il brano porta la firma didei Negramaro e fa parte di D'amore d'autore, suo ultimo disco di inediti che ha rilasciato a novembre 2017.Chesei è anche accompagnato da un video che ha girato personalmente con il suo cellulare e che ha deciso di rilasciare a partire dal 28 novembre. Nella clip che ha deciso per il suolavoro,ha voluto includere 70 figure femminili con le quali andrà a dare una resa visiva alda. "Nel video sono presenti 70 donne che ho incontrato negli ultimi mesi e possono rappresentare per me ladell’universo femminile che ho sempre amato e cantato. Se il mondo fosse in mano alle donne, tutto andrebbe molto meglio"Il filmato home made diè stato girato tra Bologna, Milano, Roma e ...