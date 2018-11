Champions | Tottenham-Inter | Spalletti vede ottavi

Tottenham-Inter - Champions League 2019 : nerazzurri a Londra con due risultati su tre per chiudere i giochi per la qualificazione : Il momento della resa dei conti è ormai arrivato per l’Inter di Luciano Spalletti, chiamata all’ennesimo esame di maturità della stagione nello scontro diretto decisivo per la qualificazione agli ottavi di finale della Champions League 2018-2019. Domai sera infatti andrà in scena Tottenham-Inter, valevole per la quinta giornata di un gruppo B in cui i nerazzurri sono secondi in classifica con tre lunghezze di vantaggio sui londinesi ...

Champions - la Rai lancia la visione in 4K per Tottenham-Inter : Per la prima volta il servizio pubblico trasmetterà una gara della massima competizione europea per club anche con standard 4K. L'articolo Champions, la Rai lancia la visione in 4K per Tottenham-Inter è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Champions League - Inter e Napoli : vincere per la qualificazione. Inter in salita con il Tottenham - a 4 - 65. Napoli in scioltezza a 1 - 15 : Con il Barcellona già qualificato, l’ultimo posto disponibile del Gruppo B per gli ottavi di finale di Champions League, se lo giocano Tottenham e Inter. Ai nerazzurri basta un pareggio mentre gli Spurs sono all’ultima spiaggia e hanno a disposizione solo un risultato, la vittoria. Kane e soci arrivano all’appuntamento nel migliore dei modi: hanno vinto le ultime 5 partite in Premier League, tra cui spicca il 3 a 1 rifilato al ...

Champions League - Inter all'esame Tottenham : la garra charrua dell'andata per la qualificazione : E alla fine è arrivato il momento di richiamarla in causa: la garra charrua. Rieccoci, 71 giorni dopo, dal Tottenham al Tottenham. Da quel gol di Vecino che ha cambiato tutto, da allora 9 vittorie, 2 ...

Champions League - Cakir arbitra Tottenham-Inter. Napoli-Stella Rossa a Manzano : ROMA - Sarà il turco Cunet Cakir ad arbitrare mercoledì sera a Wembley la sfida di Champions fra Tottenham e Inter . I nerazzurri hanno incrociato il 42enne fischietto di Istanbul solo in un'occasione,...

L’Inter all’esame Tottenham a Wembley : dove vedere la Champions in tv : Cresce l'attesa per la sfida di Champions League tra Tottenham e Inter che si disputerà mercoledì 28 novembre a Wembley. L'articolo L’Inter all’esame Tottenham a Wembley: dove vedere la Champions in tv è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Tottenham-Inter - Champions League 2019 : come vederla in tv gratis e in chiaro. L’orario e il programma sulla RAI : Il cammino della Champions League di calcio 2018-2019 proseguirà a partire da domani: martedì 27 e mercoledì 28 novembre andranno in scena le partite della quinta giornata. Mercoledì alle ore 21.00 toccherà all’Inter, che farà visita al Tottenham. La diretta tv della gara sarà assicurata da Sky su Sky Sport Uno e Sky Sport canale 252, mentre la diretta streaming sarà visibile su SkyGo. La partita dei nerazzurri sarà trasmessa anche in ...

Tottenham-Inter - Champions League 2019 : le probabili formazioni. Sfida tra bomber - sarà Kane contro Icardi : Il cammino della Champions League di calcio 2018-2019 proseguirà a partire da domani: martedì 27 e mercoledì 28 novembre andranno in scena le partite della quinta giornata. Mercoledì alle ore 21.00 toccherà all’Inter, che farà visita al Tottenham. La diretta tv della gara sarà assicurata da Sky su Sky Sport Uno e Sky Sport canale 252, mentre la diretta streaming sarà visibile su SkyGo. La partita dei nerazzurri sarà trasmessa anche in ...

Tottenham-Inter - Champions League calcio 2019 : programma - orario e tv : Mercoledì 28 novembre alle ore 21.00 lo stadio di Wembley sarà teatro della super sfida del gruppo B di Champions League 2019 tra Tottenham e Inter. Sul celebre rettangolo verde inglese la compagine allenata da Luciano Spallettii si gioca il passaggio di turno. L’obiettivo dei nerazzurri è quello di tornare a Milano con un risultato positivo. Anche un pareggio potrebbe essere favorevole ai milanesi che però dovranno fare i conti con una ...

Tottenham-Inter - Champions League : la partita in diretta da Wembley su Rai 1 : L’avventura dell’Inter in Champions League riprenderà mercoledì 28 novembre da Londra con la fondamentale sfida contro il Tottenham nella quinta e penultima giornata della fase a gironi. La partita di Wembley rappresenta un passaggio chiave verso la qualificazione agli ottavi di finale, che Handanovic e compagni potrebbero conquistare con un turno di anticipo espugnando il terreno inglese, ma anche con un pareggio che lascerebbe immutati i tre ...

Inter - De Vrij : 'Sogno scudetto? Non ne parliamo. Champions - con il Tottenham per vincere' : Abbiamo affrontato una delle migliori squadre del mondo. Li conosco, sono fortissimi e mi aspettavo delle prestazioni del genere. Giocarci contro è molto bello per capire a quali livelli sei". Dall'...

Inter - Icardi bomber da Champions : gol a Tottenham - PSV e Barcellona : Tornando a quello che sa fare meglio, il gol, Maurito spiega che valore ha per l'Inter in una partita così difficile: "Abbiamo sofferto perché abbiamo giocato contro la migliore squadra al mondo, ci ...

Champions League - l’Inter si qualifica agli ottavi di finale se… Tutte le combinazioni : decisiva sfida col Tottenham : L’Inter ora è davvero vicina alla qualificazione agli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 di calcio. I nerazzurri sono riusciti ad acciufarre un importantissimo pareggio casalingo contro il Barcellona e sono saliti a quota 7 punti nella classifica del gruppo B. I nerazzurri hanno compiuto un fondamentale passo in avanti verso l’accesso tra le magnifiche 16 squadre del Vecchio Continente, ora hanno tre lunghezze di ...

Champions League - Tottenham ok con Kane. L'Atletico sorpassa il Dortmund : Stella Rossa-Liverpool 2-0 Napoli-Paris Saint Germain 1-1, leggi la cronaca, Classifica : Liverpool 6, Napoli 6, Paris Saint Germain 5, Stella Rossa 4. Moussa Marega festeggia il raddoppio del Porto. ...