Champions : Spalletti - serve gara da Inter : ANSA, - MILANO, 27 NOV - "Mi aspetto una notte, una partita da Inter. Se dovessimo buttare fuori una delle squadre più forti d'Europa, non sarebbe precluso nulla per il futuro". Lo ha detto il tecnico ...

Inter tra Champions - Roma e Juve : volata verità per Spalletti : Tutto o quasi in ventitré giorni: anche se siamo solo a novembre, le prossime tre settimane saranno decisive. In Europa i nerazzurri si giocheranno due match point per l'accesso agli ottavi di finale ...

Champions League – Spalletti si gode la sua Inter : “abbiamo sbagliato tanto - è vero - ma la reazione è stata super!” : Luciano Spalletti si complimenta con la squadra dopo il pareggio contro il Barcellona: la reazione allo svantaggio è stata di grande carattere Pareggio importante quello strappato dall’Inter nella super sfida del Meazza contro il Barcellona. I nerazzurri hanno tenuto bene contro l’attacco blaugrana, devastante anche senza Messi, salvo poi subire gol a pochi minuti dalla fine. Con una reazione d’orgoglio, guidata da capita ...

Champions - Inter all'esame Barça. Spalletti : 'Con o senza Messi - sono il top' : Ma è tutta la loro scuola, che portano avanti da anni, che dà forza a questo club e che lo fa essere uno dei più forti al mondo. Poi Messi ci mette la ciliegina sopra'. . 'Quando si parla di ...

Spalletti : “tornare in Champions come vincere un titolo” : “L’Inter sarà soddisfatta se farà dei risultati importanti e andrà a ricollocarsi nelle prime quattro della classifica. Rimanere in Champions diventa un traguardo, è come la vittoria di un titolo perché ci sono squadre forti e tutte ambiscono a quello”. Lo dice il tecnico nerazzurro Luciano Spalletti soffermandosi sugli obiettivi stagionali a poche ore del match con la Lazio. “Ci sono squadre che da anni sono in ...

Inter - Spalletti : 'Tornare in Champions è come vincere un titolo' : 'L'Inter sarà soddisfatta se farà dei risultati importanti e andrà a ricollocarsi nelle prime quattro della classifica. Rimanere in Champions diventa un traguardo, è come la vittoria di un titolo ...

Inter - senti Spalletti : “la qualificazione alla Champions è il nostro trofeo” : Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara dell’Inter contro la Lazio, una gara delicata per la corsa Champions League “L’Inter sarà soddisfatta se farà dei risultati importanti e andrà a ricollocarsi nelle prime quattro della classifica. Rimanere in Champions diventa un traguardo, è come la vittoria di un titolo perché ci sono squadre forti e tutte ambiscono a quello”. Lo dice il tecnico ...

Spalletti : “tornare in Champions come vincere un titolo” : “L’Inter sarà soddisfatta se farà dei risultati importanti e andrà a ricollocarsi nelle prime quattro della classifica. Rimanere in Champions diventa un traguardo, è come la vittoria di un titolo perché ci sono squadre forti e tutte ambiscono a quello”. Lo dice il tecnico nerazzurro Luciano Spalletti soffermandosi sugli obiettivi stagionali alla vigilia del match con la Lazio. “Ci sono squadre che da anni sono in ...

Spalletti - posto Champions è come trofeo : ANSA, - MILANO, 28 OTT - "Saremo soddisfatti se faremo risultati importanti, se ci ricollocheremo tra le prime quattro in classifica. Rimanere in Champions ora diventa come una vittoria di un titolo, ...

Champions - Spalletti : “sfruttiamo l’onda positiva del derby” : “Riuscendo a fare punti, possono essere punti fondamentali. Tratteremo questa partita come una partita chiave, importantissima”. Il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti ha definito così la gara di oggi contro il Barcellona in Champions. “L’entusiasmo che arriva dal derby è una grande opportunità, dovremo riuscire a sfruttarlo – ha proseguito -. Facendo risultato si possono fare dei passi avanti per la ...

Champions League – Verso Barcellona-Inter - Spalletti con i piedi per terra : “forti anche senza Messi” : Le sensazioni di Spalletti alla vigilia della sfida di Champions League tra Inter e Barcellona “Con Messi penso sarebbe stato un Barcellona ancora più forte ma resta comunque una grandissima squadra, ha comunque altre soluzioni. Dobbiamo essere una squadra non succube dell’avversario ma che credere di avere delle possibilità“. L’allenatore dell’Inter, Luciano Spalletti, parla così della sfida di domani al Camp ...

Inter - Spalletti : 'La musica della Champions bisogna sentirla anche contro la Spal' : MILANO - 'Non abbiamo ancora espresso il nostro massimo e queste vittorie non ci devono far accomodare, anche se ottenute in una competizione unica come la Champions League'. Lo ha detto il tecnico ...

Inter - Spalletti : "Sentirò la musica della Champions anche con la Spal - dobbiamo completare la rimonta" : Il tecnico nerazzurro alla vigilia: "Se i miei non la sentono... Troveremo delle insidie ma sono sicuro che mentalmente saremo pronti"

Inter - Spalletti : 'Con la Spal come in Champions. Turnover? Mi garba poco...' : Inter in esterna a Ferrara, domani sera alle 20.30. Spalletti & c. a caccia della sesta vittoria consecutiva. E a tal proposito il tecnico nerazzurro non vuole sentire scuse: domani, contro la Spal, ...