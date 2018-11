Champions League, Roma agli ottavi

: @Cristiano ha segnato contro 32 squadre diverse in Champions League. In caso di gol contro il Valencia, il portoghe… - juventusfc : @Cristiano ha segnato contro 32 squadre diverse in Champions League. In caso di gol contro il Valencia, il portoghe… - sscnapoli : ??@MrAncelotti: “Spero che la VAR arrivi molto in fretta in Champions League” ? #NapoliStellaRossa ??… - GoalItalia : Allegri punta su #Dybala per #JuveValencia: la Joya ha già segnato 4 goal in Champions League [?@romeoagresti] -

Lasi qualificadiprima di scendere in campo all'Olimpico contro il Real Madrid. I giallorossi ringraziano il Viktoria Pilsen, che nella partita delle 18.55 ha battuto 2-1 il Cska a Mosca nell'altra partita del gruppo G. In virtù di questo risultato, sia lasia il Real Madrid diventano irraggiungibili dalle altre due squadre: giallorossi e 'blancos' sono a 9 punti, Viktoria e Cska a 4 con una sola partita a disposizione. All'Olimpico in palio c'è il primo posto del girone.(Di martedì 27 novembre 2018)