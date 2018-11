Champions League 2019 | le possibili avversarie della Juventus agli ottavi di finale

Champions League : Juventus e Roma qualificate agli ottavi : Contro il Real Madrid sarebbe servito un mezzo miracolo, che non c'è stato. La Roma così perde 2-0 (Bale al 47esimo e Lucas Vazquez al 59esimo) all'Olimpico, non senza una rumorosa insoddisfazione dei tifosi, che potevano comunque già contare sugli ottavi, cui l'undici di Di Francesco era già qualificato. Va agli ottavi anche la Juventus, che batte il Valencia e si qualifica con un ...

Roma-Real Madrid - Champions League 2018-2019 : Bale e Vazquez puniscono gli errori di una brutta Roma : Roma e Real Madrid sono scese in campo in questo quinto turno del Girone G della Champions League 2018-2019 con la consapevolezza che il CSKA Mosca era uscito sconfitto dal match contro il Viktoria Plzen, per cui la qualificazione agli ottavi era già conquistata. Le due contendenti erano concentrate sul passaggio del turno in prima posizione ma, a quanto pare, solo gli spagnoli ci hanno creduto fino alla fine. La Roma, infatti, disputa una ...

Champions League 2018-2019 - i risultati di oggi (27 novembre). Juventus e Roma agli ottavi - avanti anche i Manchester : Ricca serata di Champions League con otto partite in programma e grande spettacolo in giro per l’Europa. La Juventus sorride, batte il Valencia per 1-0 grazie a un gol di Mandzukic su assist cosmico di Cristiano Ronaldo e conquista la matematica qualificazione agli ottavi di finale ma per il primo posto è tutto rinviato all’ultima giornata visto che il Manchester United è riuscito a battere lo Young Boys al 91′ grazie alla rete ...

Calcio - Champions League 2019 : Juventus-Valencia 1-0 - decide Mario Mandzukic - assist magico di Cristiano Ronaldo : Termina 1-0 all’Allianz Stadium la sfida tra Juventus e Valencia, valida per la quinta giornata del gruppo H della Champions League 2018-2019. decide un gol al 59′ del croato Mario Mandzukic, su assist magico del portoghese Cristiano Ronaldo, che anche questa sera ha messo lo zampino sulla marcatura dei campioni d’Italia. Un match non facile che la Juve ha saputo portare a casa grazie ad un ottimo secondo tempo. Con questo ...

Champions League - arrivano i primi verdetti : ecco tutte le squadre già qualificate agli ottavi di finale : Sono già otto le squadre qualificate agli ottavi di finale di Champions League, nel gruppo anche Juventus e Roma Due spagnole, due inglesi, due italiane, una olandese e una tedesca. Sono otto le squadre già qualificate agli ottavi di finale di Champions League con una giornata di anticipo, addirittura due il Barcellona che ha messo in tasca il pass qualche settimana fa. Ai blaugrana si aggiunge il Real Madrid, sicuro anche del primo posto ...

Tottenham-Inter di Champions League in tv - dove vederla e formazioni : Nerazzurri in trasferta a Wembley per strappare un pass per gli ottavi. Spalletti: "Possiamo fare risultato contro qualsiasi avversario"

Risultati Champions League 5ª giornata – Pari e spettacolo fra Lione e City : manita Bayern - ok United e Shakhtar : Pareggio per 2-2 fra Lione e Manchester City, il Bayern ne fa 5 al Benfica, vittoria di misura del Manchester United: Risultati Champions League 5ª giornata Grande spettacolo e solita pioggia di gol in giro per l’Europa nel martedì di Champions League. Risultati sorprendenti e primi verdetti in ottica ottavi di finale nel 5° turno della fase a gironi della massima competizione europea per club. Di scena due italiane, Juventus e Roma, ...

Risultati Champions League : Bayern senza fatica - Shakhtar e United allo scadere - City in difficoltà [FOTO E VIDEO] : 1/87 AFP/LaPresse ...

Pagelle Juventus-Valencia 1-0 - Champions League 2019 : Cristiano Ronaldo magico - Mandzukic risolve : La Juventus ha sconfitto il Valencia per 1-0 e si è qualificata agli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. Di seguito le Pagelle dei bianconeri scesi in campo allo Stadium. Pagelle Juventus-Valencia 1-0: JUVENTUS: SZCZESNY: 7,5. Si inventa un clamoroso miracolo sul colpo di testa di Diakhaby allo scadere del primo tempo: salva la porta della Juventus evitando un gol fatto e contribuisce in maniera decisiva sul successo ...

Pagelle Roma-Real Madrid 0-2 - Champions League 2018 : Under e Fazio - errori pesantissimi per il risultato finale : La Roma perde in casa per 0-2 contro il Real Madrid e deve accontentarsi del secondo posto nel Gruppo G alle spalle degli spagnoli, aritmeticamente primi. I giallorossi almeno hanno la certezza di approdare agli ottavi di finale, ancje se dopo quanto visto nella prima frazione potevano fare di più. Nella ripresa il Real però domina e passa con Bale e Lucas. LE Pagelle DI Roma-Real Madrid ROMA 5.5 Olsen 6: pochi interventi ...

Champions League - la situazione del girone della Juventus dopo la 5ª giornata : risultati e classifica : La Juventus e il Manchester United battono rispettivamente Valencia e Young Boys accedendo a braccetto agli ottavi di finale di Champions League La Juventus e il Manchester United si qualificano agli ottavi di finale di Champions League, battendo a fatica Valencia e Young Boys. I bianconeri si sbarazzano degli spagnoli senza particolari patemi, sfruttando il gol di Mandzukic nel secondo tempo che vale tre pesantissimi punti. Stesso ...

Pagelle Roma-Real Madrid 0-2 - Champions League 2018-2019 : Under e Fazio - errori pesantissimi per il risultato finale : La Roma perde in casa per 0-2 contro il Real Madrid e deve accontentarsi del secondo posto nel Gruppo G alle spalle degli spagnoli, aritmeticamente primi. I giallorossi almeno hanno la certezza di approdare agli ottavi di finale, ancje se dopo quanto visto nella prima frazione potevano fare di più. Nella ripresa il Real però domina e passa con Bale e Lucas. LE Pagelle DI Roma-Real Madrid ROMA 5.5 Olsen 6: pochi interventi ...

Champions League – Roma-Real Madrid : Fazio - ma che fai? Retropassaggio horror - Bale non perdona! [VIDEO] : Errore clamoroso della difesa della Roma ad inizio secondo tempo: Fazio regala a Bale la palla per il gol del vantaggio del Real Madrid Dopo aver fallito un gol praticamente già fatto con Under nel primo tempo, la Roma passa addirittura in svantaggio nei primi minuti della ripresa. La difesa dei giallorossi compie un errore imperdonabile. Fazio non si accorge di Bale alle sue spalle e tenta un Retropassaggio di testa verso Olsen: ...

Champions League - caos ad Atene : scontri e molotov prima di Aek-Ajax. I VIDEO : In campo un 2-0 per gli olandesi che è stato sinonimo di pass per gli ottavi di Champions, appena fuori dal rettangolo verde il caos più totale. A qualche giorno di distanza dai disordini in ...