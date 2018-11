Champions | l' Ajax trionfa con l' Aek e va agli ottavi Harakiri Cska | vince il V Plzen

Champions : 2-0 all'Aek - Ajax a ottavi : ANSA, - ATENE, 27 NOV - L' Ajax batte l'Aek Atene 2-0, 0-0, in una partita del gruppo E di Champions League, e si qualifica agli ottavi con un turno di anticipo. I gol, nel secondo tempo al 23' su ...

Champions : 2-0 all'Aek - Ajax a ottavi : ANSA, - ATENE, 27 NOV - L' Ajax batte l'Aek Atene 2-0 , 0-0, in una partita del gruppo E di Champions League, e si qualifica agli ottavi con un turno di anticipo. I gol, nel secondo tempo al 23' su ...

Champions League - follia ad Atene : scontri tra tifosi di Aek e Ajax : Gli ultras europei non vogliono evidentemente essere da meno di quelli argentini. Alla vigilia del match di Champions League tra Aek Atene e Ajax , i tifosi delle due squadre si sono scatenati con ...

Champions League : City inarrestabile - che rimonta spettacolo Hoffenheim-Lione. L'Ajax vince all'ultimo respiro : Il City ? Semplicemente inarrestabile . Gli uomini di Pep Guardiola liquidano la pratica Shakthar senza correre alcun rischio, 0-3 il risultato finale, e volano al primo posto in classifica. Ora la ...

Video/ Bayern Ajax (1-1) : highlights e gol della partita ( Champions league) : Video Bayern Ajax (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita , valida per la fase a gironi della Champions league. Hummels e Mazraoui in rete.(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 10:02:00 GMT)

Risultati Champions League : Ajax boom - pari Shakthar : Risultati Champions League– Prima giornata della massima competizione europea. Dopo le partite di ieri sera, ecco protagoniste le squadre del Girone F. Lo Shakthar non va oltre il 2-2 con l’Hoffenheim con i goal di Florian, Ismael, Havard, Maycon de Andrade. Nel Gruppo E, l’Ajax strapazza l’Aek Atene per 3-0. I marcatori: doppietta di Nicolas Tagliafico e Donny Van de Beek. Alle 21:00 in campo le italiane Juventus e ...