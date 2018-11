Champions | il poker italiano agli ottavi vale 250 mln

Champions League - il poker verso gli ottavi è possibile : Dopo quattro turni, solo una squadra - il Barcellona - ha già staccato il pass per gli ottavi di finale. Facciamo il punto della situazione negli otto gironi . Le quattro italiane sono tutte ...

Juventus e Roma - può essere una serata magica : l’Italia sogna un clamoroso ‘poker’ - la Champions League in versione ‘Made in Italy’ : Si avvicina un’altra giornata pazzesca valida per la Champions League, una serata di forti emozioni e che può regalare grosse soddisfazioni per due squadre italiane: la Juventus e la Roma. La squadra di Massimiliano Allegri può staccare il pass per gli ottavi già oggi, due risultati su tre per i bianconeri per il passaggio del turno, la vittoria per assicurarsi il primo posto. La Juventus ha tutte le caratteristiche per ripetersi ...

Risultati Champions League 4ª giornata – Pari per le italiane - poker Porto : ok Atletico Madrid - Liverpool ko : Napoli e Inter si fermano sull’1-1, vittorie importanti per Porto e Atletico Madrid, il Liverpool crolla a sorpresa: i Risultati delle partite di Champions League della 4ª giornata Pioggia di gol ed emozioni a non finire nelle sfide della notte di martedì che dà il via al 4° turno di Champions League. In campo due italiane, Inter e Napoli, che tornano a casa con un punto a testa, ma dal sapore differente. Può sorridere l’Inter che ferma il ...

L'Italia sogna il poker agli ottavi di Champions - : Esattamente al giro di boa, è tempo di primi bilanci in Champions League. Il sogno è di qualificare, per gli ottavi di finale, tutte e quattro le italiane in gioco. L'ultima volta che L'Italia si è ...

Champions League : Dortmund - poker al Cholo - Porto in testa al gruppo D : Non c'è storia a Dortmund: il Borussia rifila un poker clamoroso all'Atletico Madrid, dominando una gara cresciuta in intensità in maniera repentina, soprattutto nella ripresa. Poco spettacolo, invece,...

Risultati Champions League 3ª giornata – Poker Borussia e Liverpool - Inter ko : che beffa per il Napoli : Borussia Dortmund e Liverpool vincono per 4-0 su Atletico Madrid e Stella rossa. Inter sconfitta a Barcellona, il Napoli rimontano allo scadere dal PSG: i Risultati della 3ª giornata di Champions League Martedì sera di grande calcio sui campi di tutto Europa per la 3ª giornata di Champions League. Pioggia di gol e verdetti importanti nella notte, ad iniziare dal clamoroso 4-0 con il quale il Borussia Dortmund stende l’Atletico Madrid. ...

Risultati Champions League : poker Liverpool - l’Atletico cade a Dortmund [FOTO] : 1/33 AFP/LaPresse ...

Italia - che balzo : il poker in Champions vale il 2° posto nel ranking : TORINO - 6 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta al Bernabeu contro il Real. E' questo il bilancio fin qui delle Italiane in Champions League e se ci aggiungiamo l'Europa League, in attesa delle gare di ...

Tredici anni dopo l’Italia cala il… poker : Inter e Napoli completano la festa - è una Champions a tinte tricolori : Era dal 22-23 novembre 2005 che tutte e quattro le squadre italiane non vincevano nello stesso turno di Champions, Inter e Napoli completano la due giorni magica dopo i successi di Juve e Roma Juventus, Roma, Inter e Napoli. Quattro vittorie, quattro sorrisi per riportare ancora più su il calcio italiano. Un poker di successi tutti nella stessa giornata di Champions League, come non succedeva esattamente dal 22-23 novembre del ...

Risultati Champions League – Spettacolo a Wembley - poker del Barça al Tottenham. Ok Atletico - Porto e Borussia : Gol e Spettacolo a Wembley, il Barcellona domina e vince 4-2 contro il Tottenham. Nessun problema per Porto e Borussia, soffre l’Atletico con il Brugge Gol e Spettacolo in questa notte di Champions League, che regala Spettacolo soprattutto a Wembley dove Tottenham e Barcellona non si risparmiano affatto. Vincono i blaugrana 2-4, grazie al poker firmato da Coutinho, Rakitic e doppietta di Messi che vanificano i sigilli di Kane e ...

Champions League - i risultati in diretta LIVE della seconda giornata. Poker di Di Maria - Psg avanti 4-0 : PSG-STELLA ROSSA 4-0 LIVE 20', 22' Neymar, 37' Cavani, 41' Di Maria PSG, 4-3-3,: Areola; Meunier, Thiago Silva, Kimbempe, Bernat; Verratti, Rabiot; Mbappè, Neymar, Di Maria; Cavani. All.: Tuchel ...