Champions | Cska-Pilsen 1-2 | Roma a ottavi

Champions League : Cade il Cska - Roma e Real Madrid qualificate : Il Cska Mosca Cade 2-1 in casa contro il Viktoria Plzen nel quinto turno del gruppo G di Champions League e regala la qualificazione agli ottavi a Roma e Real Madrid . Vlasic al 10' firma il vantaggio ...

Roma qualificata agli ottavi di finale della Champions League - giallorossi avanti dopo il ko del CSKA Mosca : La Roma si è qualificata agli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 ancora prima di scendere in campo all’Olimpico per affrontare il Real Madrid nel big match di questa sera. I giallorossi, infatti, dovevano fare almeno un punto contro i blancos per conquistare il passaggio del turno oppure dovevano sperare che il CSKA Mosca non battesse il Viktoria Plzen nell’incontro incominciato alle ore 18.55 e così è stato: i russi ...

CSKA-Roma - incidenti prima del match di Champions : 60 ultras russi all’assalto dei tifosi giallorossi [VIDEO] : Tutto è avvenuto prima della partita giocata ieri al Luzhniki di Mosca, quando 60 ultras incappucciati hanno assalito 30 tifosi della Roma Attimi di tensione prima di CSKA Mosca-Roma, match di Champions andato in scena ieri allo stadio Luzhniki. Gli ultras russi hanno voluto vendicarsi dopo gli attacchi subiti nella Capitale, assalendo 30 tifosi giallorossi indossando maschere antigas e utilizzando gas urticante. Sessanta uomini ...

Video/ Cska Mosca Roma - 1-2 - : highlights e gol della partita - Champions League - - IlSussidiario.net : Video Cska Mosca Roma , 1-2, : highlights e gol della partita di Champions League, valida per la 4giornata del girone G , 7 novembre, .

Calcio - Champions League : si interrompe contro lo United di Mourinho la striscia positiva della Juve. Vince la Roma a Mosca contro il CSKA per 2-1 : Termina la striscia positiva della Juventus in Champions League, e il tutto in tre minuti: tra l’86° e l’89° minuto si consuma la rimonta del Manchester United sulla Juventus che era passata in vantaggio con il gol dell’ex Cristiano Ronaldo, per poi essere beffata in tre minuti da una rete di Mata e da un autogol del terzino sinistro Alex Sandro. Nonostante la sconfitta, la Juventus non perde però il primato nel Girone H rimanendo a 9 punti, ...

Champions - Cska Mosca-Roma 1-2 : in gol Manolas - Sigurdsson e Pellegrini : La Roma vince a Mosca 2-1 ed ipoteca seriamente l'accesso agli ottavi finale di Champions. Ora ai giallorossi basterà fare un punto con Real Madrid e Viktoria Plzen per essere sicuri del passaggio del ...

CSKA Mosca-Roma 1-2 - Champions League : Manolas e Pellegrini avvicinano i giallorossi agli ottavi : La Roma si avvicina agli ottavi di Champions League. Successo pesantissimo a Mosca dei giallorossi contro il CSKA. A decidere sono le reti di Kostas Manolas e Lorenzo Pellegrini, intervallati dal pareggio firmato da Sigurdsson. Roma che si porta a nove punti in classifica ed ora se la vedrà con il Real Madrid per chiudere in prima posizione. Dopo quattro minuti la Roma è subito in vantaggio. Angolo di Pellegrini e Manolas trova un terzo tempo ...

Champions League - CSKA Mosca-Roma 1-2 : Manolas e Pellegrini - i giallorossi ipotecano la qualificazione [FOTO e VIDEO] : 1/21 Foto Luciano Rossi/AS Roma/ LaPresse 07/11/2018 Mosca ...

Roma formato Champions - Manolas e Pellegrini ‘riscaldano’ il CSKA : ottavi di finale ad un passo : La squadra giallorossa vince anche in Russia e sale a nove punti in classifica, basta un punto alla formazione di Eusebio Di Francesco per brindare agli ottavi Sbadata in campionato, efficace e cinica in Champions League. La Roma non lascia scampo al CSKA Mosca e si prende tre punti pesantissimi anche al Luzhniki, compiendo un passo decisivo verso la qualificazione agli ottavi di finale. Luciano Rossi/LaPresse Ci pensano Manolas e ...

Calcio - Champions : Cska Mosca-Roma 1-2 : 20.48 La Roma batte 2-1 il Cska Mosca e mette una pesante ipoteca sugli ottavi. Per i giallorossi inizia nel migliore dei modi: al 4' Akinfeev esce a vuoto e Manolas lo brucia. Altre due occasioni per la Roma con Florenzi e Dzeko, poi è il Cska a sfiorare il gol di testa con Shennikov (40').Il forcing del Cska viene premiato al 51' con Sigurdsson che brucia Santon e pareggia. Espulso Magnusson al 57' per doppio giallo.Subito dopo la Roma ...

LIVE Cska Mosca-Roma - Champions League 2019 in DIRETTA : 1-2 - Pellegrini riporta avanti i giallorossi : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Cska Mosca-Roma, sfida valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Una partita decisiva per i giallorossi, che con una vittoria si avvicinerebbero in maniera decisiva alla qualificazione agli ottavi di finale. All’andata all’Olimpico è finita 3-0, ma non sarà comunque un impegno semplice per la formazione di Eusebio Di Francesco, anche perchè i russi in casa sono ...

Champions League – La Roma si addormenta - Sigurdsson ne approfitta : il CSKA riacciuffa i giallorossi [VIDEO] : L’islandese riceve a centro area il passaggio di Akhmetov e beffa Olsen, ristabilendo la parità al Luzhniki Primo gol in carriera in Champions League per Sigurdsson, una rete che vale tantissimo per il giocatore del CSKA Mosca, utile per riacciuffare la Roma nel match di Champions League. Tutto da rifare per la formazione giallorossa, passata in vantaggio con Manolas dopo pochi minuti dalla fine della partita e adesso ripresa grazie ...

