Champions League - scontri e terrore ad Atene : esplode anche una molotov allo “Spyros Louis” [FOTO e VIDEO] : 1/11 AFP/LaPresse ...

Champions League – Totti nella Hall of Fame della Roma : “io romano - romanista e capitano - i tifosi il mio premio” [VIDEO] : Prima del big match di Champions League fra Roma e Real Madrid, Francesco Totti è stato introdotto nella Hall of Fame della società giallorossa Serata di forti emozioni all’Olimpico. Notte di grande calcio a Roma, con il Real Madrid di scena nella Capitale per il 5° turno di Champions League, ma prima dell’inizio del big match, gli applausi di tutto lo stadio se li è presi Francesco Totti. L’indimenticabile capitano della ...

Champions : 2-0 all'Aek - Ajax a ottavi : ANSA, - ATENE, 27 NOV - L'Ajax batte l'Aek Atene 2-0 , 0-0, in una partita del gruppo E di Champions League, e si qualifica agli ottavi con un turno di anticipo. I gol, nel secondo tempo al 23' su ...

Champions : Spalletti - serve gara da Inter : ANSA, - MILANO, 27 NOV - "Mi aspetto una notte, una partita da Inter. Se dovessimo buttare fuori una delle squadre più forti d'Europa, non sarebbe precluso nulla per il futuro". Lo ha detto il tecnico ...

Roma qualificata agli ottavi di finale della Champions League - giallorossi avanti dopo il ko del CSKA Mosca : La Roma si è qualificata agli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 ancora prima di scendere in campo all’Olimpico per affrontare il Real Madrid nel big match di questa sera. I giallorossi, infatti, dovevano fare almeno un punto contro i blancos per conquistare il passaggio del turno oppure dovevano sperare che il CSKA Mosca non battesse il Viktoria Plzen nell’incontro incominciato alle ore 18.55 e così è stato: i russi ...

Risultati Champions League : l’Ajax torna agli ottavi - il Plzen spera nel terzo posto [GALLERY] : 1/23 AFP/LaPresse ...

Calcio - Champions League 2018-2019 : il Napoli alla ricerca di una vittoria contro la Stella Rossa per ipotecare gli ottavi : Domani, mercoledì 28 novembre, il Napoli scenderà in campo in una sfida decisiva per il suo cammino nella Champions League 2018-2019 di Calcio. La formazione allenata da Carlo Ancelotti, reduce dal deludente pareggio in campionato contro il Chievo, affronterà i serbi della Stella Rossa di Belgrado nella quinta giornata della fase a gironi, in un incontro determinante per continuare ad inseguire la qualificazione agli ottavi di finale. Il fischio ...

Juventus si qualifica se... / Risultati con il Valencia : nove su nove per Allegri? - Champions League - - IlSussidiario.net : La Juventus si qualifica agli ottavi di Champions League con un pareggio: basta questo per essere certi del passaggio del turno nella coppa europea.

Champions - Pochettino annuncia il turnover ma lancia Alli : "Con l'Inter è la sua partita" : Per il Tottenham esiste solo un risultato per poter continuare a credere, o sperare, nel passaggio agli ottavi di Champions: vincere contro l'Inter . Tre punti rimanderebbero il discorso agli ultimi ...

Evra a Bonucci : 'Alla Juve ridi - al Milan non giocavi in Champions'. Ennesima polemica su Instagram : Patrice Evra sempre più protagonista sui social network. L'ex difensore della Juventus, oggi svincolato dopo le brevi esperienze con il Marsiglia e il West Ham, è tornato a far parlare di sé sul web. ...

Gazzetta : il Napoli ha già guadagnato 42 milioni dalla Champions League : L’articolo della Gazzetta La Gazzetta dello Sport fa i conti in tasca alla Champions, alla vigilia del match decisivo per la qualificazione. Le quattro italiane sono tutte vicine agli ottavi, basta un punto a Juventus, Roma e Inter, mentre il Napoli deve vincere contro la Stella Rossa e aspettare buone notizie da Parigi. In caso di mancato successo del Psg contro il Liverpool, i tre punti contro i serbi basterebbero per strappare il pass ...

Roma-Real Madrid - Champions League 2019 : i giallorossi si qualificano se…Tutte le possibili combinazioni : La Roma ritorna nel proprio habitat? Forse sì. E’ tempo di Champions League per i giallorossi di Eusebio Di Francesco, reduci dal cocente ko di Udine in campionato. La compagine capitolina non avrà troppo tempo per piangere sul latte versato visto che allo Stadio Olimpico, questa sera, il match che attende i padroni di casa è decisamente impegnativo. L’avversario sarà infatti il Real Madrid, leader del raggruppamento G e campione ...

Champions League - Inter all'esame Tottenham : la garra charrua dell'andata per la qualificazione : E alla fine è arrivato il momento di richiamarla in causa: la garra charrua. Rieccoci, 71 giorni dopo, dal Tottenham al Tottenham. Da quel gol di Vecino che ha cambiato tutto, da allora 9 vittorie, 2 ...