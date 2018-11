Cede la via di Colonnata alla Piana | strada transennata

La bonifica di Bagnoli del ministro Costa : «Nella mia vita preCedente l'ho sequestrata tre volte - ora risolviamola» : «Bagnoli ci ha aggredito per troppi anni: nella mia vita precedente l'ho sequestrata tre volte, ora risolviamola». Senza mezzi termini il ministro dell'ambiente Sergio Costa dice...

Manovra : stop al condono - via la dichiarazione integrativa. Gdf potrà acCedere alla Superanagrafe dei conti : ... hanno fatto sapere Fonti M5S al termine del vertice presieduto dal premier Giuseppe Conte con i vice Luigi Di Maio e Matteo Salvini e il ministro dell'Economia Giovanni Tria ma a cui hanno ...

Silvia Toffanin bloccata dal maltempo - fan preoccupati per Verissimo : cosa sta sucCedendo : Silvia Toffanin resta bloccata in Liguria per il maltempo : la prossima puntata di Verissimo , prevista per sabato 3 novembre 2018 , a rischio? In un primo momento, infatti, si era parlato della ...

Cede strada lungo la via Aurelia in Liguria : grossa voragine inghiotte auto a Finale : Si contano i danni delle fortissime mareggiate che nelle ultime ore si sono abbattute su tutto il litorale ligure causando ingenti danni e provocando frane, smottamenti e allagamenti di ampi tratti...

Scuole chiuse e viabilità in tilt per il maltempo. Cosa sta sucCedendo in Italia : Articolo aggiornato alle ore 7,25 del 29 ottobre 2018* Si preannuncia una nuova giornata di maltempo per l'Italia. Soprattutto il Centro-Nord verrà interessato da nubifragi e forti venti, con un nuovo peggioramento atteso per metà settimana. Solo nel fine settimana si andrà incontro a un lieve miglioramento. Forti disagi in tutta la penisola, dove domani le Scuole verranno chiuse in diverse regioni. In Liguria ...

Manovra - dura lettera Ue : “grave deviazione senza preCedenti”. Il testo integrale : Che non sarebbe passata inosservata questa Manovra di bilancio lo si intuiva già da tempo, da quando veniva annunciato che sarebbe stata avviata con un Deficit al 2,4 per cento e da subito era arrivato il parere negativo della Commissione. Oggi la Commissione europea ufficializza la sua dura, anzi durissima posizione, con il commissario Ue Pierre Moscovici che consegna l’annunciata lettera al premier Conte. E che chiede all’Italia di rispondere ...

