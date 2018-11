C' è il Tottenham | Spalletti | ' Per avanzare dobbiamo buttar giù una big'

Inter - Spalletti carica : “è una gara che aspettiamo da tanto tempo - Tottenham forte come il Barça” : L’allenatore dell’Inter ha parlato alla vigilia del match contro il Tottenham, svelando come si tratti di una sfida attesa da tanto tempo “Sappiamo quanto può essere importante l’entusiasmo che ti può dare una qualificazione in Champions, aspettiamo da anni una sfida come questa con il Tottenham, mi aspetto una notte da Inter“. AFP/LaPresse Lo dice Luciano Spalletti alla vigilia del match di Champions League ...

Inter - contro il Tottenham Spalletti si affida a Icardi : Vigilia di Champions League in casa Inter, che domani scenderà in campo al Wembley Stadium per affrontare il Tottenham nel match valido per la quinta giornata del gruppo B. Gara fondamentale per le sorti del girone, visto che un pareggio o un successo permetterebbe alla squadra di Luciano Spalletti di ottenere il pass per gli ottavi di finale con un turno di anticipo. Perdendo ma andando a segno e con una rete di scarto, invece, permetterebbe ...

Torna Icardi - c'è Brozo e Spalletti confida in Radja : ma il Tottenham ora fa più paura : Icardi in attacco, Brozovic a centrocampo e Vrsaljko... No, Vrsaljko non ci sarà contro il Tottenham o, per lo meno, le probabilità di vederlo a Wembley sono molto molto basse visto che anche oggi ha ...

Sacchi : 'L'Inter è stata dominata per 85 minuti dal Tottenham - Spalletti ha un problema' : L'Inter è tornata in Champions League dopo sei anni e mezzo e lo ha fatto alla sua maniera, vincendo una partita in maniera pazza, andando sotto con il Tottenham per la rete di Eriksen, ma trovando la forza di reagire, pareggiando con Mauro Icardi all'86' e trovando il gol vittoria al 92' con Matìas Vecino. Un match che ha fatto discutere per la telecronaca Sky [VIDEO] di Riccardo Trevisani e Daniele Adani, a detta di alcuni troppo accesa, ma ...

Inter - Spalletti : “telecronaca Tottenham? Spettacolare” : “La reazione dei telecronisti dopo il gol di Vecino e’ stata una mancanza di rispetto solo per i giornalisti italiani che tifavano Tottenham. E’ stata una telecronaca spettacolare, hanno portato l’atmosfera di San Siro anche a chi era a casa”. Il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti commenta così le polemiche seguite per la telecronaca di Inter-Tottenham da parte di Sky. “Trevisani e Adani hanno ...

Spalletti : 'La vittoria sul Tottenham per ripartire' : Roma, 21 set., askanews, - La vittoria sul Tottenham, e soprattutto il modo in cui è arrivata, lancia l'Inter di Luciano Spalletti chiamata ad affrontare la Sampdoria nell'anticipo della quinta ...

Inter - Spalletti : "Sampdoria come il Tottenham"/ Ultime notizie - "Dobbiamo dare continuità ai risultati" : Inter, Spalletti: "Sampdoria come il Tottenham". Ultime notizie, le parole del tecnico nerazzurro in conferenza stampa: "Dobbiamo dare continuità ai risultati"(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 16:15:00 GMT)

Champions League - Inter-Tottenham - Spalletti esalta il suo capitano : 'Icardi è fondamentale' : Luciano Spalletti, dopo la vittoria allo scadere contro il Tottenham, parla del risultato portato a casa dall'Inter nelle prima partita della fase a gironi della Champions League Luciano Spalletti ha ...

Inter-Tottenham - Icardi e Spalletti in coro : “Possiamo giocarcela contro chiunque” : La vittoria in rimonta contro il Tottenham ha permesso all’Inter di conquistare tre punti fondamentali nell’economia del girone di Champions League. Il ribaltone è nato dal gran gol al volo di Mauro Icardi, fino a quel momento un po’ fuori dal match. Il capitano nerazzurro nel post partita ha dichiarato: “Sono capitato lì, sono rimasto fuori area. Ringrazio Asamoah che mi ha messo una palla fantastica. Noi siamo ...

Inter-Tottenham - Spalletti : 'Vittoria diversa - ora abbiamo nuove convinzioni. Icardi è fondamentale' : Matias Vecino si ripete: entusiasmo a mille a San Siro. Memorabile il ritorno dell'Inter in Champions League: Tottenham ribaltato al debutto nei minuti finali di partita grazie al gol di Mauro Icardi ...

Champions League - probabili formazioni Inter-Tottenham : Spalletti ripropone la difesa a tre : L’Inter ritorna in Champions League. Lo fa in un momento delicato della sua stagione. Il campionato ha riservato alla società nerazzurra un inizio molto delicato. La sconfitta casalinga con il Parma non ha di certo rasserenato l’ambiente, tutt’altro. L’esordio in Champions League non è dei più agevoli, come non lo è il girone pescato dai nerazzurri partendo dalla quarta fascia. Luciano Spalletti è sicuro del fatto che ...

Inter-Tottenham - Spalletti sale sulla giostra Champions : “è il luna park del calcio - non siamo favoriti ma…” : L’allenatore dell’Inter ha parlato in conferenza stampa del match contro il Tottenham, sfida che segna il ritorno in Champions dei nerazzurri “E’ una gara che può farvi svoltare? Sicuramente sì, sono gare che valgono moltissimo a livello di entusiasmo e convinzione. Secondo me per il momento che stiamo attraversando è una gara che capita a proposito. E’ una di quelle partite e di quelle competizioni che non ...

Inter senza terzini destri col Tottenham : ecco la soluzione studiata da Spalletti [FOTO] : D’Ambrosio e Vrsaljko ko, Luciano Spalletti è stato costretto a reinventarsi l’Inter in vista dell’esordio in Champions League col Tottenham L’Inter deve necessariamente voltare pagina dopo la pessima gara giocata contro il Parma. Una sconfitta che ha denotato le solite lacune caratteriali, oltre alla difficoltà ad andare in rete. Adesso c’è il Tottenham da affrontare, squadra senz’altro molto temibile. ...