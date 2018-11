Caterina Balivo | confessione sui figli a ‘La vita in diretta’ | “Perché sono una pessima

Rosanna Lambertucci a “Vieni da me”. La confessione sulla figlia a Caterina Balivo : Caterina Balivo comincia la settimana di ”Vieni da me” con una emozionante intervista a Rosanna Lambertucci. La giornalista, scrittrice e conduttrice televisiva italiana e celebre esperta di benessere torna in televisione dopo l’intervista rilasciata a ”Storie Italiane”. In quell’occasione aveva ricordato l’ex marito, Alberto Amodei, morto quattro anni fa a causa di una malattia. La conduttrice ne aveva ...

Caterina Balivo a ”Un giorno da pecora” : la conduttrice mostra i piedi in diretta : “Se mi piacerebbe condurre il festival di Sanremo? Per il momento no, grazie”. Così risponde Caterina Balivo, conduttrice di Vieni da Me, ospite della trasmissione di Rai Radio1 Un giorno da Pecora. Un’intervista tutta basata sulla sua vita professionale, che in questo momento sembra andare a gonfie vele, tra televisione, blog e librerie. Il suo nuovo programma Vieni da Me, format pomeridiano in cui intervista personaggi famosi e non, infatti è ...

Vieni da me - Caterina Balivo fa crollare emotivamente Platinette : cosa le mostra : Nel corso dell'odierna puntata di Vieni da me , il programma pomeridiano condotto da Caterina Balivo su Rai1, Mauro Coruzzi in arte Platinette si è sottoposto all'intervista della cassettiera. L'...

Vieni da me - Caterina Balivo scatenata in radio : mostra la parte del corpo che fa impazzire i suoi fan / Guarda : Caterina Balivo , conduttrice di Vieni da Me , oltre che una brava donna di spettacolo è una bellissima donna con una parte del corpo particolarmente amata dai suoi fan: i piedi. Ospite di Un Giorno ...

Carla Fracci a 82 anni scatenata a Vieni da me : balla Asereje con Caterina Balivo Video : Momenti di grande commozione ma anche di leggerezza e divertimento a Vieni da me, il programma condotto da Caterina Balivo. Tra gli ospiti dell'ultima puntata l'étoile Carla Fracci che si è commossa ...

Marco Carta fa piangere Caterina Balivo con il racconto della sua infanzia : Commozione per Caterina Balivo , che ha intervistato Marco Carta a Vieni da me. Il cantante si è raccontato senza filtri, ripercorrendo sia la sua carriera artistica che alcuni momenti della sua vita ...

Vieni da me - Carla Fracci balla Aserejé a 82 anni : pazzesco da Caterina Balivo : Nella puntata di oggi di Vieni da me , Caterina Balivo e la grande ballerina italiana Carla Fracci hanno ballato insieme sulle note di Aserejé del gruppo spagnolo Las Ketchup. Ecco, una donna abituata ...

Vieni da me - il dramma di Marco Carta : cosa ha subito da suo padre. Caterina Balivo in lacrime : Marco Carta piange davanti alle telecamere di Rai 1, ospite della trasmissione Vieni da me . Il cantante vincitore di Sanremo ripercorre la sua infanzia e parla del padre che non ha mai avuto non ...

Marco Carta : il racconto sul padre fa piangere Caterina Balivo : Marco Carta racconta l’infanzia dolorosa e la felicità ritrovata accanto al fidanzato Marco Carta e la sua voglia di amare e sognare. Nella puntata di Vieni da me in onda oggi, giovedì 22 novembre, il cantante lanciato da Amici si è raccontato attraverso un’intervista musicale nello spazio Una canzone per te. Caterina Balivo ha dunque […] L'articolo Marco Carta: il racconto sul padre fa piangere Caterina Balivo proviene da Gossip e ...

Caterina Balivo - Marina Suma si confessa su Jerry Calà e Adriano Celentano : Caterina Balivo ospita Marina Suma a Vieni da Me, dopo l’intervista inaspettata a Massimo Ciavarro. L’attrice, 59 anni compiuti lo scorso 4 novembre, ha raccontato finalmente la verità sul suo rapporto con Jerry Calà con cui ha lavorato più volte. E ha chiarito una volta per tutte cosa è successo tra loro, o meglio cosa non è successo: Non ho mai avuto una storia con lui. C’è stato il corteggiamento classico, nulla di che Tra ...