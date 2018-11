Caso di Sabbioneta | Zani si difende | ' Non ho appiccato l' incendio | né ucciso mio figlio'

Blastingnews

(Di martedì 27 novembre 2018) "Sono innocente, non hol'". Accusato di omicidio volontario aggravato per il rogo nella casa di famiglia ain provincia di Mantova in cui ha perso la vita ilMarco di 11 anni, Gianfranconega tutto.Interrogato ieri nel reparto psichiatrico dell'ospedale di Cremona dove è ricoverato, l'artigiano con precedenti per rapina, lesioni e uso di droga, già indiziato per maltrattamenti in famiglia, si dichiara innocente. Sostiene di non aver provocato l'avvenuto giovedì scorso nel villino situato nella frazione di, per colpire la moglie e i figli che lo avevano allontanato perché violento....