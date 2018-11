Caso Di Maio | il padre di Di Battista | ​ Il nero è bello e serve

Il Caso di papà Di Maio scuote i Cinquestelle : La vicenda svelata da 'Le Iene': anni fa avrebbe pagato in nero alcuni dipendenti e avrebbe nascosto un incidente sul lavoro. 'Il vicepremier chieda scusa a mio padre e a chi ha rovinato ' rilancia ...

Caso 'lavoro nero' - Di Maio : "Consegnerò documenti" : "Consegnerò a Filippo Roma i documenti su questa vicenda". Lo scrive su Facebook Luigi Di Maio , facendo riferimento al servizio delle 'Iene' dedicato alla denuncia fatta da un operaio che ha ...

Luigi Di Maio arrabbiato - in Caso di vittoria a Corleone verrà ritirato il simbolo : Luigi Di Maio dopo aver cancellato il comizio di Corleone annuncia il ritiro del simbolo in caso di vittorio del M5s a Corleone Un post carico di rabbia per una leggerezza di un candidato sindaco del M5S per Corleone, l’annuncio arriva tramite FB: Ho chiesto ai probiviri di avviare il procedimento disciplinare per Maurizio Pascucci, indicando che secondo me, vista la gravità, merita il massimo della sanzione cioè l’espulsione dal ...

Sgarbi sul Caso Pascucci : 'Di Maio - sei una testa di c**** - caccia te stesso dal M5S' : Sul suo canale Youtube, il deputato del Gruppo Misto Vittorio Sgarbi ha espresso la sua opinione sul caso Pascucci a Corleone che ha suscitato prontamente l'ira del M5S, dal momento che il candidato sindaco ha voluto aprire un dialogo coi famigliari dei boss del paese. Di Maio ha repentinamente avviato verso il candidato sindaco dissidente la procedura di espulsione dal M5S, dicendo: "Lo Stato non tratta coi mafiosi". A questo proposito, ...

Scoppia il Caso Provenzano : Di Maio annulla il comizio a Corleone ma la risposta è durissima : Perché nel nome del diritto di cronaca devo fare 'notizia'. E sono stanco. Io sono incensurato, non ho mai avuto problemi con la giustizia. Eppure vivo con un 'marchio' a fuoco sulla mia pelle '. Di ...

Di Maio - scoppia Caso a Corleone : cancellato il comizio. «Niente legami con parenti dei mafiosi» : Luigi Di Maio nel corso di una diretta Facebook, annuncia che non sarà al comizio inizialmente previsto questa sera a Corleone. «Volevo avvisare tutti voi che non andrò a Corleone...

M5s - Di Maio dopo il Caso Corleone : “Comizio salta - noi non dialoghiamo coi parenti dei mafiosi. Quei voti ci fanno schifo” : “Volevo avvisare tutti voi che non andrò a Corleone come inizialmente previsto. Ho aperto il cellulare e tra le news c’era la notizia data dal nostro candidato sindaco che vuole aprire al dialogo coi parenti dei mafiosi. In più ha scattato una foto in compagnia del nipote di Provenzano. A noi Quei voti fanno schifo”. A dirlo è il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, che in serata avrebbe dovuto partecipare al comizio ...

Di Maio : in Caso di condanna Raggi si deve dimettere - codice parla chiaro : Il sindaco di Roma, in caso di condanna domani al processo che la vede imputata per falso in relazione alla nomina del fratello di Raffaele Marra, dovrà dimettersi. Lo ha confermato il...

Governo - scoppia il Caso Giorgetti Insorge Di Maio - Conte irritato : scoppia il caso Giorgetti nel Governo. Le affermazioni del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, il leghista Giancarlo Giorgetti, sul reddito di cittadinanza ("Ha complicazioni attuative non indifferenti. Se riuscirà a produrre posti di lavoro, bene. Altrimenti... Segui su affaritaliani.it

Tria : "Sullo spread Draghi ha ragione. Banche? Vedremo" | Di Maio : "Resistiamo e nel 2019 si svolta" | E annuncia un nuovo Caso-Fisco : Il ministro dell'Economia non si sbilancia su come intervenire nel caso di crisi delle banche. Il vicepremier fiducioso sulla manovra: "Gli effetti si vedranno nei prossimi mesi". E annuncia un nuovo caso-Fisco

Scoppia il Caso Tap. Di Maio parla di penali - Calenda : 'non è vero'. E su Tav : 'da sempre contrari'. E la Lega? : Secondo Carlo Calenda, suo predecessore al Ministero dello Sviluppo economico, il vicepremier mente ai suoi elettori e dovrebbe dimettersi - La questione Tap scuote il fine settimana politico. ...