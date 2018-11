Casari a Tiki Taka | “netto rigore non fischiato al Napoli”

calcioweb.eu

: Casari a @TikiTaka: “netto rigore non fischiato al Napoli” - CalcioWeb : Casari a @TikiTaka: “netto rigore non fischiato al Napoli” -

(Di martedì 27 novembre 2018) E’ in corso una nuova puntata della trasmissione, si sta analizzando la 13^ giornata del campionato di Serie A. Prima Graziano Cesari parla del mancatononalla Roma, poi l’ingresso della giornalista Diletta Leotta infiamma lo studio. Si analizza in oltre la partita tra Napoli e Chievo, Cesari parla del contatto in area diObi-Callejon: “netto nonal Napoli”. Penalizzata la squadra di Ancelotti, punti pesanti persi in chiave scudetto.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo: “nettononal Napoli” CalcioWeb.