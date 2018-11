Cannella inzia la corsa verso Sanremo Giovani: “Nei miei ricordi” è il primo singolo

domanipress

(Di martedì 27 novembre 2018) Fuori oggi, martedì 27 Novembre,il nuovodi, prodotto da Prod by Enemies (Matteo Nesi, Andrea Manusso) per Honiro Rookies,estratto dall’album d’esordio del cantautore romano.parteciperà alla finale dia dicembre, sul palco del Teatro dell’Opera del Casinò per conquistare il pass di accesso alla 69esima edizione del Festival di. Neiricordi – dichiara– é senz’ombra di dubbio uno dei brani di punta del mio progetto, un racconto sincero, senza troppe pretese, un ricordo di tante piccole cose che mi sono rimaste impresse e che ho deciso di immortalare così, con una canzone. Ho cercato di catturare delle immagini di quotidianità, quelle cose a cui non dai molto peso nel momento in cui le vivi e che poi ti tornano in mente quando una storia giunge al termine, mi succede spesso ...