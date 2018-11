Calcutta – Tutti in Piedi al cinema a dicembre con il concerto sold out all’Arena di

Calcutta - Tutti in piedi - il live all'Arena di Verona arriva al cinema : Si tratta di un vero e proprio viaggio intimo all'interno del mondo artistico e privato di Calcutta, fatto di canzoni, amicizie, ricordi, collaborazioni, ma anche di grafiche e short films, tipiche ...

'Tutti in piedi' per Calcutta - il supershow all'Arena di Verona ora va al cinema : 'Non è un musicarello', ha scritto Calcutta , Edoardo D'Erme , nato a Latina nel 1989, nel commento al post su Instagram con il quale ha annunciato l'uscita del suo film concerto. Tutti in piedi - ...

Calcutta - Tutti in piedi : Calcutta , al secolo Edoardo D'Erme, classe 1989, è stato il primo artista indipendente italiano ad organizzare un live in uno stadio , il Francioni della sua città natale Latina, e soprattutto in un ...

Calcutta - Tutti in piedi : Un vero e proprio viaggio intimo all'interno del mondo artistico e privato di Calcutta, fatto di canzoni, amicizie, ricordi, collaborazioni… ma anche di grafiche e short films, tipiche del suo ...

Calcutta al cinema con il film-concerto all'Arena di Verona del 6 agosto : tutti i dettagli : La pellicola sarà trasmessa in una tre giorni da full immersion che inizierà dal giorno 10 per concludersi il 12, con proiezioni previste per gli spettacoli in cartellone dei cinema aderenti quindi ...