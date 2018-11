Calcio colpito dall’ennesimo lutto | difensore muore dopo una lunga malattia NOME e

calcioweb.eu

(Di martedì 27 novembre 2018) Ile i suoi protagonisti continuano ad essere colpiti da tragedie irreversibili. Stavolta a subire le conseguenze di un destino infelice è toccato ad undella squadra femminile dell'En Avant de Guingamp: si tratta della giovane Ocean Rogon, una 20enne decedutauna. La calciatrice ha totalizzato una presenza con la nazionale Under 19 e si è laureata campione del mondo nel 2015 in Guatemala con la Francia. Purtroppo non è il primo episodio di decesso del 2018 per la squadra francese, che nella notte tra il 28 e il 29 marzo ha subito la scomparsa di un giovane della squadra Under 12, Baptiste Le Foll.