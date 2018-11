Cagliari | ufficiale il rinnovo di Joao Pedro | il brasiliano ha firmato fino al 2022

sportfair

: #Calciomercato #Cagliari, ufficiale il rinnovo fino al 2022 di #JoaoPedro - DiMarzio : #Calciomercato #Cagliari, ufficiale il rinnovo fino al 2022 di #JoaoPedro - MancaDino : RT @CagliariNews24: ?? #Cagliari, ora è ufficiale ?? #JoaoPedro ha rinnovato il proprio legame con i rossoblù sino al 2022 - fantagazzetta : UFFICIALE - Cagliari, Maran sorride: Joao Pedro rinnova fino al 2022! -

(Di martedì 27 novembre 2018) Ilha ufficializzato ildi, il giocatore rossoblù haal 30 giugnoIlhaildel contratto che lo lega alCalcioal. Arrivato in Sardegna nell’estate del 2014, JP10 ha giocato in rossoblù 127 partite, segnando 34 reti e fornendo 15 assist vincenti ai compagni. Tecnica, dribbling, fantasia, capacità di vedere la porta: sono queste le caratteristiche che gli hanno permesso di brillare con il 10 rossoblù sulle spalle, impiegato da trequartista, come seconda punta e anche da mezz’ala. Con grande forza d’animo e coraggio ha saputo superare le difficoltà legate alla recente squalifica per doping che poteva costargli l’intera carriera. (Coe/AdnKronos)L'articoloildi: ilhaalsembra essere il ...