Cacciatore morto | vegliato dai due cani

Cacciatore morto - cane lo veglia per 4 giorni/ Pievepelago - ha condotto i soccorritori dal suo padrone - IlSussidiario.net : Cacciatore morto , cane lo veglia per 4 giorni a Pievepelago . Lui ha condotto i soccorritori dal suo padrone senza vita. È stato trovato morto il Cacciatore disperso da giorni nei boschi di Pievepelago e veglia to dal suo cane . La scoperta del corpo di Roberto Valter Niccoli è stata fatta dal soccorso Alpino anche grazie al suo cane , un setter inglese, che era rimasto a veglia rlo. I carabinieri lo hanno avvistato vicino all’auto, dove ...

Cacciatore trovato morto in Alto Adige : ANSA, - BOLZANO, 7 NOV - Un Cacciatore è stato trovato morto la scorsa notte ai piedi di un pendio nei pressi di Castelrotto, in Alto Adige . L'allarme era scattato di sera, quando l'uomo non ha fatto ...

Incidenti in Montagna : Cacciatore trovato morto in Alto Adige : In Alto Adige la scorsa notte è stato trovato morto un cacciatore, ai piedi di un pendio nei pressi di Castelrotto. L’allarme era scattato in serata, quando l’uomo non ha fatto rientro a casa. Il corpo è stato recuperato in un bosco in zona Sant’Osvaldo. E’ possibile che l’uomo sia scivolato e per poi precipitare morendo sul colpo. Sul posto soccorso alpino, vigili del fuoco e carabinieri. L'articolo Incidenti in ...