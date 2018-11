Buzzi Unicem | AQR Capital Management amplia la posizione ribassista sul titolo

Vola a Piazza Affari Buzzi Unicem : Brillante rialzo per la società attiva nel settore del cemento , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,54%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la ...

Buzzi Unicem ha in portafoglio il 3 - 06% in azioni proprie : La Consob rende noto che la Società attiva nel settore del cemento , dal 12 novembre 2018, detiene in portafoglio il 3,064% di azioni proprie, senza diritto di voto, in aumento dal precedente 3,021%. ...

Le posizioni corte di Marshall Wace su Buzzi Unicem : La Consob comunica che Marshall Wace, dalla data del 7 novembre, detiene uno short selling su Buzzi Unicem dello 0,59%. Nel frattempo, a Piazza Affari, protagonista la società attiva nel settore del ...

Il settore costruzioni a Milano si muove in territorio positivo - +1 - 51% - - seduta effervescente per Buzzi Unicem : Rally per l' indice del settore costruzioni italiano , anticipato dall'ottima performance dell' EURO STOXX Construction & Materials . Il FTSE Italia Construction & Materials ha aperto a quota 27.583,...

Buzzi Unicem prosegue il programma di buy back : Buzzi Unicem ha acquistato, nel periodo compreso tra l'8 e il 12 ottobre 2018, n. 1.030.600 azioni proprie ordinarie per un controvalore complessivo di 18.350.391,45 euro. A seguito degli acquisti ...

L'indice del settore costruzioni italiano in territorio positivo - +0 - 94% - - slancio per Buzzi Unicem : Scambi in rialzo per il settore costruzioni a Milano che segue l'andamento prudente evidenziato dall' EURO STOXX Construction & Materials . Il FTSE Italia Construction & Materials ha aperto a 29.716,...

Buzzi Unicem - CQS amplia lo short selling sul titolo : Teleborsa, - La Consob rende noto che la società di investimento inglese CQS , dalla data del 17 settembre 2018, ha aumentato le posizioni ribassiste su Buzzi Unicem dallo 0,58% allo 0,66%. Oggi in ...