Brexit | prima udienza alla Corte Ue su revocabilità divorzio

Brexit - l’Ue ha approvato l’accordo con LondraPremier May : "Voto a Westminster prima di Natale : Gli Stati membri dell'Ue, riunitisi a Bruxelles, hanno dato il via libera all'accordo sulla Brexit e alla dichiarazione politica sulle future relazioni bilaterali negoziati con la Gran Bretagna. La premier Theresa May scrive alla nazione.

Gibilterra prima di tutto : la Spagna minaccia il veto sulla Brexit : Il premier spagnolo Pedro Sanchez ribadisce la minaccia della Spagna di porre il veto sulla Brexit riguardo a Gibilterra. In un tweet Sanchez ha spiegato che "dopo la mia conversazione con Theresa May, le nostre posizioni rimangono lontane", e precisato che il suo "governo difenderà sempre gli interessi della Spagna". "Se non ci sono cambiamenti, porremo il veto alla Brexit", ha ammonito.

Merkel : niente summit sulla Brexit senza accordo prima : Dopo un incontro di quasi due ore con Jean-Claude Juncker, il primo ministro Theresa May tornerà a Bruxelles sabato per un vertice «last minute» sull'accordo per la Brexit fra Londra e la Ue. La ...

Brexit - l'aeroporto di Heathrow raccoglie fondi per 1 - 6 miliardi : paracadute finanziario prima di uscire dall'Unione europea : 'Con l'esito di negoziati Brexit sconosciuti, le aziende forti come Heathrow devono resistere per sostenere l'economia britannica', ha detto l'amministratore delegato John Holland-Kaye. All'inizio di ...