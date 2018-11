Boxe | Tyson Fury al grande ritorno | battaglia totale con Deontay Wilder | Mondiale WBC da

oasport

(Di martedì 27 novembre 2018)vuole tornare col botto e, dopo un paio di incontri molto agevoli (comodi successi contro Sefer Seferi e Francesco Pianeta), è pronto per affrontarenel match che vale ilWBC dei pesi massimi. Una delle corone della categoria regina verrà messa in palio sabato 1° dicembre a Los Angeles (USA), The Furious One vuole salire nuovamente sul trono del Pianeta dopo la squalifica per doping che lo ha tolto dai ring nel 2016 e nel 2017: il pugile di Manchester aveva sconfitto Wladimir Klitschko il 28 novembre 2015 e in quell’occasione era riuscito a conquistare le cinture WBA, IBF, WBO, IBO.Il colosso di 205 cm aveva toccato il cielo con un dito ma la positività alla cocaina aveva convinto la Federbritannica a togliergli la licenza. Sono passati praticamente tre anni dal trionfo sull’ucraino, il suo ultimo vero match ai massimi livelli: ...