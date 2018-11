Boschi sembra una gemellina di Shining Di Battista interviene a difesa di Di

agi

(Di martedì 27 novembre 2018) Dopo Di Battista padre, anche Di Battista figlio scende in campo adi Luigi Di Maio, dopo che il padre è stato accusato - in un servizio de Le Iene - di aver assunto operai in nero per la sua ditta edile. E lo fa, come di consueto, con un video in diretta dall'America Latina dove, è ancora per poco, in viaggio, rispondendo con molta durezza al video pubblicato su Facebook da Maria Elena"Vorrei poter guardare in faccia il signor Antonio Di Maio, padre di Luigi Di Maio, ministro del lavoro nero e della disoccupazione di questo paese", aveva affermato l'ex sottosegretaria alla presidenza del Consiglio "vorrei poterlo guardare negli occhi e dirgli 'caro signor Di Maio, le auguro di non vivere mai quello che suo figlio e gli amici di suo figlio hanno fatto vivere a mio padre e alla mia famiglia'". "Lei ...