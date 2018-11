Borussia Dortmund | attacco al pullman nel 2017 | 14 anni al responsabile

Borussia Dortmund - condannato per tentato omicidio l’attentatore che ferì Bartra : 14 anni di carcere : Borussia Dortmund, l’attentatore che ferì Bartra è stato condannato a 14 anni di reclusione al termine di un lungo processo E’ stato condannato a 14 anni di reclusione l’uomo – identificato come Sergei W. – responsabile dell’attacco al pullman del Borussia Dortmund nel mese di aprile scorso. Un attacco che provocò il ferimento del difensore spagnolo Marc Bartra oltre che di un agente di polizia. Durante ...

Bundesliga - il Borussia Dortmund vola : il Bayern Monaco frena ancora : Il Bayern Monaco non va oltre il pareggio contro il Fortuna Dusseldorf, occasione d’oro per il Borussia Dortmund che vince col Mainz Il Borussia Dortmund prosegue la sua corsa in vetta alla Bundesliga battendo 2-1 in trasferta il Mainz, continua invece a perdere terreno rispetto alle prime il Bayern Monaco che non va oltre il 3-3 in casa con il Fortuna Dusseldorf. Per quanto riguarda il Dortmund, i gialloneri si impongono nel match ...

Borussia Dortmund - ufficiale il riscatto di Paco Alcacer : Il Borussia Dortmund ha comunicato di aver ufficializzato il riscatto di Paco Alcacer dal Barcellona: l’attaccante spagnolo ha firmato con i gialloneri un contratto che scadrà nel 2023. Il centravanti, che vanta nell’attuale Bundesliga una spaventosa media gol – ha segnato 9 gol in 303′, uno ogni 44′ -, si era trasferito in estate dalla Spagna alla Germania con la formula del prestito. Ecco le parole del ds ...

Borussia Dortmund - Sancho il nuovo CR7 : ecco la folle valutazione : Dortmund Sancho- Un talento totale, completo e dai margini di miglioramento notevoli. Sancho, attaccante del Borussia Dortmund, ha attirato su di sè tutte le attenzione delle grandi squadra europee. Il club tedesco, dal canto suo, dopo averlo acquistato dal Manchester City per circa 8 milioni di euro, lo valuta già 80 milioni di euro. Spesso […] L'articolo Borussia Dortmund, Sancho il nuovo CR7: ecco la folle valutazione proviene da Serie ...

Borussia Dortmund-Bayern Monaco : Hoeness e Rummenigge furiosi dopo il bagno di birra in tribuna : L' Oktoberfest è passato da poco, ma il Bayern Monaco non ha smesso di prendersi un po' di birra. Questa volta, però, niente sorrisi e brindisi: solo rabbia. Quella di Uli Hoeness e Karl-Heinze ...

Bundesliga - il Borussia M'Gladbach mette pressione a Dortmund e Bayern : TORINO - Chiamato all'importante test per misurare le proprie reali ambizioni, in casa della quinta in classifica con 17 punti, il Werder , manda un importante messaggio alla Bundesliga il Borussia ...

Pronostico Atletico Madrid vs Borussia Dortmund - UEFA Champions League 6-11-2018 e Analisi : UEFA Champions League 2018-2019, 4^ giornata Gruppo A, Analisi e Pronostico di Atletico Madrid-Borussia Dortmund, martedì 6 novembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Atletico Madrid-Borussia Dortmund, martedì 6 novembre. Tutto può succedere al “Wanda Metropolitano”. In terra spagnola si affronteranno Atletico Madrid e Borussia Dortmund nella quarta giornata del gruppo a di UEFA Champions League. All’andata si ...

Champions - Atletico Madrid-Borussia Dortmund per la vetta del girone : La squadra di Simeone dovrà provare a vincere per potersi giocare il primato nel girone A. Appuntamento al "Wanda Metropolitano". L'articolo Champions, Atletico Madrid-Borussia Dortmund per la vetta del girone è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

