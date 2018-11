: • Cyber News • #Borse giù, Milano -0,43%. Spread a 294 - Cyber_Feed : • Cyber News • #Borse giù, Milano -0,43%. Spread a 294 - NotizieIN : Borse giù, Milano -0,43%. Spread a 294 - TelevideoRai101 : Borse giù, Milano -0,43%. Spread a 294 -

giù,-0,43%.a 294 Chiusura in lieve calo per leeuropee, frenate anche dalle nuove tensioni tra Usa e Cina sui dazi. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib cede lo 0,43% a 19.150 punti al termine di una seduta all'insegna della cautela dopo lo sprint di ieri. Contrastati i titoli bancari, giù il comparto lusso. LoBtp-Bund è in moderato rialzo, a 294punti base (ieri a 290) con rendimento al 3,29%. Sulla scia di Wall Street, chiudono in territorio negativo anche gli altri listini Ue: Parigi -0,24%,Londra -0,27%,Francoforte -0,40%(Di martedì 27 novembre 2018)