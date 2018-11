: Borsa Tokyo in rialzo: Nikkei +0,68% - TelevideoRai101 : Borsa Tokyo in rialzo: Nikkei +0,68% - trucco74 : Borsa: Tokyo, apertura in rialzo Per l'articolo completo: - InvestingItalia : #Borsa: Tokyo, apertura in rialzo - -

Ladiapre in territorio positivo, dopo l'avanzata degli indici azionari statunitensi e la ripresa del settore della tecnologia. Sotto osservazione le azioni della Apple, dopo l'accenno a nuove tariffe dell'amministrazione di Trump sui cellulari prodotti in Cina importati in Usa. Ilsegna una progressione dello 0,68%. Sul mercato valutario lo yen si deprezza a 113,50 sul dollaro e a un valore di 128,60 sull'euro.(Di martedì 27 novembre 2018)