Bonus docenti: guida all’utilizzo della piattaforma

(Di martedì 27 novembre 2018) Ilè il contributo di € 500 che gli insegnanti possono utilizzare per le spese sostenute per l’aggiornamento professionale e per la formazione. Il2018-2019 è un beneficio economico riservato solamente ai titolari di una cattedra in una scuola pubblica di ogni ordine e grado. Sono esclusi quindi sia gli insegnanti delle scuole private che i precari. Sono compresi tra i beneficiari delinsegnanti, invece, coloro che sono diventati di ruolo grazie al Piano Straordinario assunzioni che hanno raggiunto la provincia di titolarità.Laministeriale “CARTA DEL DOCENTE” Per utilizzare questo contributo il MIUR ha messo a disposizione unaonline chiamata Carta del Docente, a cui gli insegnanti di ruolo devono registrarsi per acquistare sia nei negozi fisici che negli store online. Il procedimento per iscriversi ed utilizzare ...