Bonucci se la ride con Dybala sui social | Evra lancia un siluro al Milan | “Leo | col cazzo

(Di martedì 27 novembre 2018) L’ex difensore di Juventus e Manchester United ha commentato una foto postata su Instagram da, scatenando la reazione dei tifosi delUnal, di quelli che solo Patricesare. L’assist l’ha fornito una foto postata su Instagram da Paulo, in cui l’argentino ese la ridono alla vigilia del match di Champions contro il Valencia. Il francese ha sfruttato questa occasione per pungere il club rossonero, rivolgendosi al difensore italiano e commentando: “Adesso il sorriso è tornato Leonardoperché con ilche la giocava la Champions di là“.Una frase che ha scatenato la reazione dei tifosi del, scagliatisi controe ricordandogli il match contro i rossoneri in semifinale di Champions nel 2007, quando Kakà fece faville all’Old Trafford. Rispondendo ad un commento relativo a ...