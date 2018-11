Bologna | tir con freni rotti sull' A1 | strage evitata grazie all' intervento della polizia

Basket - Champions League 2018-2019 : Venezia a Friburgo per ripartire - sfida importante per la Virtus Bologna contro il Promitheas - Avellino accoglie il Ventspils : Settima e ultima partita del girone di andata per le tre formazioni italiane impegnate nella Basketball Champions League 2018-2019. Si comincia domani, martedì 20 novembre, alle 20.00 con la sfida tra Friburgo e Reyer Venezia e si prosegue mercoledì 21 novembre con Promitheas Patras-Virtus Bologna alle 18.30 e Avellino-Ventspils alle 20.30. Trasferta svizzera per la Reyer Venezia, reduce da una settimana difficile con le due sconfitte casalinghe ...

Giro d'Italia 2019 - da Bologna a Verona. Mortirolo e Gavia da paura : Campionissimi del passato e del presente tengono a battesimo il Giro d'Italia 2019. Oggi, alle 17.15, a Milano nel salotto di 'Che Tempo che fa', la trasmissione Rai di Fabio Fazio, la corsa rosa ...

Tiro con l’Arco - la Nazionale Olimpica FITARCO e UITS insieme a Bologna per un raduno interdisciplinare : Dopo il raduno al Centro di Preparazione Olimpica di Formia, la Nazionale FITARCO raggiungerà domani Bologna per svolgere il primo raduno congiunto organizzato insieme alla Nazionale di Tiro a Segno Dal 25 al 28 ottobre a Bologna, presso il Poligono di Tiro a Segno Nazionale di via Agucchi, la Nazionale Olimpica FITARCO e UITS si incontreranno per un raduno “interdisciplinare” che ha come obiettivo un approfondimento delle ...

Giro d’Italia 2019 : da Bologna a Verona con il ritorno del Mortirolo : Mentre la stagione agonistica continua con le ultime corse in Estremo Oriente, le attenzioni del mondo del Ciclismo sono concentrate soprattutto su quanto accadra' nella prossima stagione. A fine ottobre, saranno scoperti i percorsi del Tour de France e del Giro d’Italia, due appuntamenti attesissimi da appassionati e addetti ai lavori. Il Giro sara' presentato il 31 ottobre a Milano, ma il percorso della corsa rosa è gia' ben delineato Questo ...

"Bologna ti fa sentire a casa". Il capoluogo emiliano conquista il New York Times : Come appaiono le nostre città agli occhi di uno straniero? Lo stile di vita italiano, che tanta gloria ci ha dato in tutto il mondo nel corso degli anni, possiede ancora la sua originale attrattiva? Una giornalista americana del New York Timesha trascorso alcuni giorni in una tra le città italiane più famose all'estero: Bologna.Il capoluogo emiliano si mostra agli occhi della giornalista come tutti noi la vediamo oggi. ...

Bologna - la polizia municipale va a lezione di antirazzismo. La sottosegretaria Borgonzoni : “Assurdo e offensivo” : Un percorso di formazione antirazzista destinato agli uomini della polizia municipale. L’iniziativa, finanziata dal Comune di Bologna su proposta dell’associazione Eos, comprende una serie di laboratori e seminari per formare funzionari ed agenti a comprendere l’importanza dell’agire non discriminatorio per favorire la coesione sociale e la soluzione dei conflitti tra i diversi gruppi etnici. Un programma che fa discutere: per ...

Pilota ubriaco - 5 ore di ritardo per il volo Blue Panorama Tirana-Bologna : Il volo di linea Tirana-Bologna della compagnia aerea Blue Panorama e’ stato bloccato ieri mattina, perche’ il comandante spagnolo dell’aereo, E.L. 47 anni, aveva consumato alcool al di sopra del limite previsto. Secondo un comunicato ufficiale diffuso in serata, la polizia di frontiera all’aeroporto internazionale di Tirana “Madre Teresa” è intervenuta facendo scendere i passeggeri, dopo la segnalazione del ...

