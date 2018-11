Bollette cartacee | sovrapprezzo per quelle di luce e gas “ledono il diritto dei clienti a

ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 novembre 2018) Applicare unper ledie gas solo perchénon si può. Anche se è uso comune, in realtà si tratta di una “lesione deldeifinali a una corretta fatturazione dei consumi energetici”. Lo ripete da tempo l’Autorità per l’Energia, che sta adottando una serie di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi nei confronti di alcune società energetiche. Gli ultimi due sono di questi giorni e riguardano A2A e Dolomiti Energia. Nei confronti della multiutility lombarda, l’Autorità contesta le offerte commerciali “Prezzo sicuro web+” e “A2A Click Gas” che prevedono una maggiorazione rispettivamente di 0,01 €/kWh e di 0,025 €/kWh per chi disattiva il servizio bollett@mail. “Dettagli” che si possono reperire nella scheda dell’offerta commerciale di A2A pubblicata sul sito “TrovaOfferte” dell’Autorità, alla voce “Servizi accessori con oneri a ...