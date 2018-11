Biometano e altre innovazioni | il futuro agricolo è greentech

meteoweb.eu

(Di martedì 27 novembre 2018) Sono 341,4 i milioni di euro messi a disposizione dal Ministero per lo Sviluppo economico per l’upgrade tecnologico delle imprese agricole, con l’acquisizione di nuovi macchinari in ambito Fabbrica intelligente coerenti con il Piano nazionale Impresa 4.0.E’ questo uno dei focus che si accenderanno da domani nel Complesso di San Domenic0a Maggiore a Napoli per la due giorni del Forum Anea su Economia Circolare e Sostenibile. Ad aprire la prima giornata proprio l’agricoltura, uno dei motori dell’economia campana che pero’ sta accusando una flessione nella produzione nonostante la domanda dall’estero dell’agrifood campano continui a crescere. Nuova tecnologia al servizio delle imprese agricole, quindi, al centro del dibattito aperto dagli interventi di Franco Alfieri, consigliere per l’Agricoltura del Presidente De Luca Regione ...