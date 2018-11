Bilancio positivo per Milano AutoClassica

La Rustica (calcio) - il ds Sbardella : «Il settore giovanile? Bilancio molto positivo finora» : Roma – Una Promozione che naviga nelle posizioni di altissima classifica (a -1 dal Fiumicino capolista), ma non solo. La prima parte di stagione del La Rustica è stata più che positiva anche per il settore giovanile come racconta il direttore sportivo Fabio Sbardella, al quarto anno nel club capitolino e da settembre affiancato da Gianluca Mansueto. «Innanzitutto abbiamo iniziato l’annata con una categoria regionale in più rispetto alla ...

MotoGP : Ducati - Dall'Igna promuove Lorenzo : 'Bilancio positivo - ci ha fatto crescere. Bagnaia? Potenziale incredibile' : Alla vigilia dei testi di Valencia , in diretta su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, ma anche su skysport.it con il live-blog, il Direttore Generale Ducati Luigi Dll'Igna fa il punto sul 2018 appena concluso. Dai due anni con Lorenzo , che al Ricardo Tormo scenderà in pista ...

Roma - Monchi : 'Il Bilancio del VAR è positivo. Marotta all'Inter? È un patrimonio italiano - è un bene se resta qui' : Nonostante le dure parole del post Roma-Fiorentina , "Chiediamo più rispetto da parte degli arbitri", aveva detto,, Monchi, direttore sportivo della Roma, ha ribadito la sua fiducia nei confronti ...

MotoGp – Iannone ‘imbocca’ la strada giusta a Valencia : “Bilancio positivo dopo le Fp2” : Terminate le seconde prove libere sul circuito di Valencia, le dichiarazioni di Andrea Iannone: il pilota della Suzuki si professa soddisfatto Le seconde prove libere del Gp di Valencia si sono disputate sotto la pioggia battente che ha flagellato il circuito Ricardo Tormo questo venerdì. Il tempo più veloce è stato segnato da un sorprendente Danilo Petrucci, seguito da Marc Marquez e da Valentino Rossi. Subito dietro i tre piloti più ...

Bilancio positivo per l'Anteprima Festival La Terra del pane : l'Anteprima del Festival La Terra del pane, tre giorni intensissimi di arte, idee, spettacoli, eventi, si chiude con un Bilancio più che positivo. E, la Fondazione Sassi, è già al lavoro sul Festival ...

Vino - Bilancio positivo per la vendemmia 2018 : Nonostante il maltempo degli ultimi giorni abbia creato qualche problema, la vendemmia 2018 si sostanzialmente conclusa con un bilancio positivo, con una produzione di circa 50 milioni di ettolitri, ...

Funivie Svizzere : Bilancio molto positivo per la stagione estiva : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Roma - Zaniolo : 'De Rossi mi riempe di consigli. Ad oggi il Bilancio è positivo' : È un'emozione grandissima, poi non ho pensato alla parte esterna e mi sono concentrato sul campo', ha detto il centrocampista a Sky Sport. Dopo il Bernabeu è arrivato anche l'esordio in campionato ...

Milano : Bilancio 2017 Comune positivo per 113 - 7 mln euro : Milano, 27 set. (AdnKronos) - Chiude con un risultato di esercizio di 163 milioni di euro il bilancio consolidato del Comune di Milano per l’esercizio 2017. La giunta ha presentato i conti dell’amministrazione e dei propri enti, aziende, società controllate e partecipate che ora saranno analizzati d

Cassis a New York : Bilancio positivo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Volley femminile - Mondiali 2018 - Davide Mazzanti : “Il Bilancio delle amichevoli è positivo. Nel gruppo c’è un bel clima e non vediamo l’ora di iniziare” : La Nazionale di Volley femminile ha sconfitto l’Azerbaijan per 3-0 nell’ultima amichevole prima dei Mondiali che si svolgeranno in Giappone dal 29 settembre al 20 ottobre. Un risultato che lancia al meglio le azzurre verso la sfida di esordio di sabato contro la Bulgaria. Queste le parole del CT Davide Mazzanti, che ha fatto un punto sul cammino di avvicinamento all’appuntamento chiave della stagione: “Il periodo di preparazione è stato duro, ma ...