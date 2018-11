Bernardo Bertolucci | per Trastevere e il cinema America l' ultima battaglia

L'addio al regista Bernardo Bertolucci : scandaloso visionario : Quando gli chiedevano del futuro del cinema, lui che era stato innovatore rivoluzionario di quell'arte, descriveva scenari immaginifici poco lontani dal vero: 'Non passerà più nelle sale, avrà altri ...

Bernardo Bertolucci e la rivoluzione anticipata : Bisognerebbe ricordare i film visti, i libri letti, perfino la vita che si è vissuta: ci riesco sempre meno. Oggi, aspettando di leggere quello che con altre competenze il giornale scriverà su Bertolucci, mi ricordo Adriana Asti, la Certosa di Parma, cioè il mondo dopo la rivoluzione, trasferito nel

Morto Bernardo Bertolucci - Keanu Reeves : con «Piccolo Buddha» mi liberai di tante insicurezze : «Avevo meno di 24 anni quando ho incontrato Bernardo Bertolucci e mi ha dato il copione del Piccolo Buddha . R icord o il suo sorriso mentre mi insegnava anche un modo di vivere. Aveva visto molti ...

Addio Bernardo Bertolucci : Infinity celebra il regista! : Con la sua ultima opera il regista ritrova quegli adolescenti perduti che vivono in un mondo da esplorare, senza mappe e senza regole ben precise, semplicemente il mondo della giovinezza. ...

SIAE : il direttore generale Blandini ricorda Bernardo Bertolucci : I suoi film, da 'Novecento' a 'Ultimo tango a Parigi', da 'L'ultimo imperatore' a 'Il tè nel deserto', hanno reso grande la cinematografia del nostro Paese nel mondo intero". Il direttore generale di ...

L'Italia perde uno dei suoi riferimenti culturali - Bernardo Bertolucci : rispetto al passato siamo alla rovina culturale. In TV resta il ... : Poi la scienza italiana: Fermi, Maiorana, Pontecorvo, tutti lavoravano assieme, le divisioni politiche non esistevano. Dunque Olivetti, Gardini, Tchou: geni forse uccisi, proprio perchè il proprio ...

La dolce ala della giovinezza - o la fissazione rivoluzionaria di Bernardo Bertolucci : All’uscita di The Dreamers mi sono accorto che ci sono due parole che non si possono più usare in Italia: una è ‘ideologia’, l’altra ‘nostalgia’”. Bertolucci aveva un grande colpo d’occhio – uno dei migliori nella storia del cinema, nella particolare classifica dei registi “con un grande colpo d’occ

Bernardo Bertolucci : quando il cinema è sogno - desiderio - rivoluzione : ... ballando da soli: crescere, amare, morire Se The Dreamers traccia una sorta di educazione sentimentale, ma anche culturale , mediante l'oggetto di venerazione per eccellenza, il cinema, e politica ...

Ultimo tango a Parigi - di Bernardo Bertolucci/ Video - 'la scena del burro' e quella censura di otto secondi... - IlSussidiario.net : Bernardo Bertolucci e 'Ultimo tango a Parigi': nel giorno della morte del regista si ricorda il suo capolavoro, quel film-culto che subì censure e processi

Addio a Bernardo Bertolucci - nonostante la malattia era pronto a una nuova sfida : Il commento della giornalista de La Stampa Fulvia Caprara sulla morte del regista Bernardo Bertolucci.

Criminal Minds 13 su Rai2 non va in onda il 26 novembre per l’omaggio a Bernardo Bertolucci : cambio programmazione : Criminal Minds 13 su Rai2 non va in onda ma per una giusta causa. Stasera, 26 ottobre, l'emittente avrebbe dovuto trasmettere gli episodi 13x15 e 13x16, ma al loro posto ci sarà un film omaggio a Bernardo Bertolucci. Il regista italiano è morto in giornata odierna all'età di 77 anni, lasciando un grande vuoto nel cinema nostrano. Per questo motivo, Rai2 ha deciso di ricordare la figura del Maestro con uno dei suoi film simbolo. Al posto di ...

L’ultimo imperatore : trama - cast e curiosità del film da Oscar di Bernardo Bertolucci : Lunedì 26 novembre, in prima serata a partire dalle 21.00 su Cielo in occasione del rinnovo di palinsesto attuato per celebrare il ricordo di Bernardo Bertolucci nel giorno della sua morte, Cielo trasmette in prime time il film capolavoro e vincitore di nove premi Oscar L’ultimo imperatore, uscito al cinema nel 1987. Martedì 27 novembre va invece in onda su Rai3 attorno alle 15.00 (QUI tutti gli altri omaggi al maestro della ...

Bernardo Bertolucci morto - la Rai cambia i palinsesti : la nuova programmazione : La Rai cambia i palinsesti per ricordare il grande maestro del cinema italiano, Bernardo Bertolucci. Su Rai1 dopo il tributo nel daytime di 'Uno Mattina', oggi pomeriggio ricordi e approfondimenti nel ...

Addio al regista Bernardo Bertolucci | : I suoi film hanno fatto la storia del cinema. Nel 1987 vinse l’Oscar con “L’ultimo imperatore”. Benigni: «Se ne è andato il più grande»