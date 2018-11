Berlusconi non candidabile | Strasburgo chiude il caso senza emettere sentenza

Strasburgo - la Corte non decide e archivia il ricorso di Berlusconi : Si era trattato, secondo il Cavaliere, di una decisione essenzialmente politica, che privava uno dei principali partiti italiani della rappresentanza istituzionale del suo leader. Ai giudici di ...

Sondaggio Tecnè - Silvio Berlusconi non è morto : risale Forza Italia. Boom di Giorgia Meloni : Ma c'è ancora vita per Silvio Berlusconi e Forza Italia ? Forse sì, almeno stando all'ultimo Sondaggio Tecnè pubblicato da Il Giornale . Un Sondaggio in netta controtendenza rispetto ad altre ...

Giorgia Meloni e Guido Crosetto fermano Silvio Berlusconi sull'ammucchiata : 'Non lo facciamo' : Silvio Berlusconi è sicuro del fatto suo. In Parlamento, a detta del Cav, c' è una maggioranza pronta a sostituire quella che sostiene il governo gialloblu. Il piano è semplice, almeno agli occhi dell'...

Silvio Berlusconi - la profezia sul crollo del governo Lega-M5s : 'Non sono più in grado di proseguire' : ... quanto dal 'giudizio degli investitori e dei risparmiatori, che già si sono pronunciati in modo severo sulla politica economica del governo giallo-verde. Tutto questo ha aggiunto - mi convince ...

Manovra - Berlusconi : questo governo non è in grado di proseguire : "Non è tanto il parere dell'Europa in se stesso che ci preoccupa, è il giudizio degli investitori e dei risparmiatori, che si sono già pronunciati in modo severo sulla politica economica del governo giallo-verde". Lo afferma Silvio Berlusconi. "Tutto questo - prosegue - mi convince sempre di più del fatto che questa maggioranza non sia in grado di andare avanti a ...

Berlusconi al colle - Salvini : ”Non ne sapevo nulla” : Berlusconi sale al colle, Salvini dichiara di non saperne nulla di questo incontro Matteo Salvini non era a conoscenza dell’incontro tra il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Non ne sapevo nulla“, dice il vicepremier rispondendo a chi gli chiede del colloquio avvenuto qualche tempo fa. “Perché mi doveva avvertire?”, spiega Salvini. “Noi siamo alleati ...

Vespa vs Davigo : “Lei dorme con le manette sul comodino”. “Finge di non capire”. Scontro su Berlusconi e prescrizione : Botta e risposta serrato a Dimartedì (La7) tra Piercamillo Davigo, presidente della II Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, e il giornalista Bruno Vespa. Quest’ultimo, nel corso di una discussione sulla corruzione in Italia, ironizza sul magistrato: “Il problema è che, mentre mia nonna aveva la foto di papa Giovanni XXIII sul comodino, qualcun altro ha la foto del figlio, il dottor Davigo sul comodino ha le manette. Lui ...

Rifiuti - Salvini : troveremo un’intesa col M5S. E a Di Maio replica : «Non ho niente da chiedere per Berlusconi» : Il ministro dell’Interno e leader della Lega al collega vicepremier, che al «Corriere» aveva detto: «Finché a me non chiede nulla per il leader FI andrà tutto bene»

