Berlusconi | la Corte di Strasburgo chiude il caso ' Nessuna circostanza che riguarda i

Berlusconi : La Corte Strasburgo non si pronuncia. "Caso chiuso" : La Corte europea dei diritti umani ha deciso di "cancellare dal ruolo" il ricorso di Silvio Berlusconi contro la sua incadidabilità per la legge Severino, ritenendo che nella vicenda "non vi sia alcuna circostanza speciale riguardante il rispetto dei diritti dell'uomo". Lo rende noto la stessa Corte su Twitter.

Silvio Berlusconi - Corte europea dei diritti dell’uomo archivia ricorso su legge Severino. Come voleva l’ex premier : Così Come aveva chiesto il ricorrente il caso è stato archiviato. Non si saprà mai se facendo decadere Silvio Berlusconi dal suo seggio in Senato nel 2013, e impedendogli di presentarsi Come candidato alle elezioni, comprese quelle dello scorso 4 marzo, in base a quanto previsto dalla legge Severino, l’Italia abbia violato o no i suoi diritti. Come chiesto dal leader di Forza Italia la Corte europea dei diritti umani ha deciso di chiudere il suo ...