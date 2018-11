Beautiful Anticipazioni Americane | Liam e Bill si riavvicinano

Beautiful - anticipazioni americane : LIAM svela a HOPE che fu TAYLOR a… : Il ritorno di TAYLOR Hayes nelle prossime puntate americane di Beautiful creerà fin da subito un’escalation di tensione che rischierà di portare definitivamente a galla il suo tentativo di uccidere Bill Spencer. Beautiful, anticipazioni americane: è stata TAYLOR a sparare a BILL!!!!! Come già vi avevamo riportato, TAYLOR continuerà a temere che dell’editore non ci si possa fidare e che Bill, prima o poi, possa rimangiarsi la ...

Beautiful Anticipazioni 27 novembre 2018 : Wyatt e Katie presto sposi : Wyatt torna sui suoi passi e capendo l'errore di aver lasciato Katie, chiede alla Logan di diventare sua moglie.

Beautiful - anticipazioni e trame puntate dal 3 all’8 dicembre 2018 : anticipazioni settimanali puntate BEAUTIFUL da lunedì 3 a sabato 8 dicembre 2018: Katie è fuori di sé per le minacce di Bill e Wyatt la rassicura. Poi arrivano Quinn ed Eric, a cui i due comunicano sia che si sposeranno e sia che Bill vuole estromettere Wyatt dall’azienda e diseredarlo. Quinn inizia a inveire contro Bill e Wyatt si lascia sfuggire che Bill e Steffy hanno fatto l’amore. Bill e Justin sono a “Il Giardino”; ...

Beautiful Anticipazioni Americane : due piccole "attrici" per Kelly : Scopriamo chi saranno le piccole che interpreteranno la figlia di Steffy e Liam nelle sue prime fasi di crescita. Nessun rumor invece riguardo al bimbo che darà il volto al figlio di Hope e Liam...

Beautiful - anticipazioni puntata di martedì 27 novembre 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di martedì 27 novembre 2018: Sally (Courtney Hope) è turbata dal fatto che Bill Spencer (Don Diamont) non voglia mantenere la promessa che aveva fatto a suo tempo (quella di ricollocare la Spectra)… Wyatt (Darin Brooks) chiede a Katie (Heather Tom) di sposarlo, le dona un anello e lei decide di accettare la proposta nuziale… Sally sfoga il suo nervosismo al poligono di tiro con i suoi fedeli amici, ...

Beautiful Anticipazioni : Sally punta una pistola contro Bill : Sally minaccia Bill Settimana impegnativa per Bill Spencer in quel di Beautiful. L’uomo deve affrontare le minacce di Sally Spectra, le discussioni con Ridge e la scoperta che l’ex moglie convolerà a nozze con suo figlio. Tutti i dettagli nelle nostre anticipazioni. Beautiful anticipazioni: da lunedì 26 novembre a sabato 1 dicembre 2018 Ridge (Thorsten Kaye) e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) discutono a proposito di Bill (Don ...

Anticipazioni Beautiful trama puntate 3-8 dicembre 2018 : Qualcuno Spara a Bill Spencer! : Anticipazioni Beautiful trama puntate da lunedì 3 a sabato 8 dicembre 2018: Steffy rifiuta la proposta di matrimonio di Bill che finisce in fin di vita… Anticipazioni Beautiful: Bill Spencer s’inginocchia e chiede a Steffy di sposarlo! Ridge ed il magnate si prendono a botte. Qualcuno entra di nascosto nella villa del magnate e lo riduce in fin di vita! A ritrovarlo esanime, è una sconvolta Katie… Risse furibonde, spari, ...

Beautiful Anticipazioni puntate americane : Taylor torna ma crea il caos : anticipazioni americane Beautiful: Steffy torna a Los Angeles, ma non viene accolta bene Le anticipazioni americane di Beautiful annunciano il ritorno di Taylor, madre di Steffy ed ex moglie di Ridge. Ma il suo arrivo sappiamo che destabilizza gli animi dei protagonisti. Ricordiamo che la donna, qualche mese prima, torna a Los Angeles con lo […] L'articolo Beautiful anticipazioni puntate americane: Taylor torna ma crea il caos proviene da ...

Anticipazioni Beautiful fino al 1° dicembre : Sally spara nello studio di Bill : Ci sarà un unico grande protagonista nelle puntate italiane di Beautiful in onda su Canale 5 dal 26 novembre al 1° dicembre: Bill Spencer! Secondo quanto riportano le Anticipazioni ufficiali, infatti, il magnate si troverà al centro dei pensieri di gran parte dei personaggi della soap, che avranno più di qualche ragione per odiarlo. Tra di essi non potrà certo mancare Sally Spectra, che proprio a causa di Bill ha dovuto dire addio alla sua casa ...

Beautiful - anticipazioni del 26/11 : Ridge incolpa Bill per il tradimento di Steffy : Continuano le vicende dei protagonisti della soap opera americana 'Beautiful' che dà inizio a una nuova settimana piena di colpi di scena riguardanti alcuni personaggi. Liam e Steffy hanno avuto un momento di riavvicinamento per scoprire il sesso del bambino vivendo un periodo di felicità che possa avere un influsso positivo intorno alla coppia. C'è stato il ritorno alla serenità tra Ridge e Brooke visto che sono convolati a nozze dando inizio a ...

Beautiful - anticipazioni puntate dal 26 novembre all’1 dicembre : pistole - spari e matrimoni! : Una nuova settimana in compagnia di Beautiful prenderà il via domani, 26 novembre, per la gioia dei patiti della soap americana. Le puntate si fanno sempre più corte ma questo non è bastato a scalfire l’affetto dei fan nei confronti del trash che Beautiful offre e nei prossimi giorni le cose peggioreranno, in tutti i sensi. Beautiful andrà in onda dal 26 novembre all’1 dicembre, al sabato pomeriggio, permettendo ai fan di rivedere ...

Beautiful - anticipazioni americane : PAM vs QUINN - la guerra continua! : Nelle puntate americane di Beautiful, Pamela Douglas è sul piede di guerra e la sua missione è liberarsi di QUINN Forrester, a cominciare dal suo matrimonio con Eric. Di recente, tra le due donne è riesplosa la reciproca antipatia, mai veramente scomparsa ma soltanto tenuta a freno per il quieto vivere. Tuttavia per la Fuller, Pam è una presenza ingombrante che non le mostra rispetto, arrivando anche a minimizzare il suo ruolo da padrona di ...

Beautiful - anticipazioni americane : STEFFY e HOPE “nemiche amiche”! : Nelle puntate americane di Beautiful, la recente festa del Ringraziamento ha visto Forrester, Logan e Spencer riunirsi attorno alla tavola di Eric e Quinn. La festività è stata l’occasione ideale per HOPE Spencer per fermarsi ed essere grata, come spiega la sua interprete Annika Noelle: Liam e suo marito stanno aspettando una bambina e ci sono speranze che questa cosa della famiglia allargata con STEFFY e Kelly possa diventare una realtà ...