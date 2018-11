Battaglia sul mar Nero | comandante ucraino in video | ' Abbiamo provocato i russi'

Mamma lo veste da donna e papà da uomo - Battaglia tra genitori sul sesso del figlio di 6 anni : I genitori, separati, hanno dato vita a una battaglia medico legale per stabilire l'identità di genere del figlioletto di 6 anni. Per la madre il bimbo ha una disforia di genere per il padre invece non è così. Una lotta tra genitori senza esclusione di colpi ma i danni saranno tutti a carico del piccolo.Continua a leggere

Risultati Eurolega : l’Olympiacos vince la Battaglia contro il Real Madrid - vittoria per il Fenerbache : Eurolega: Real Madrid sconfitto in terra greca, Fenerbache vittorioso contro il Maccabi Tel Aviv 70-74 Eurolega, 9ª giornata: il Fenerbache ha sbancato Tel Aviv 70-74. Il Maccabi è caduto sotto i colpi del ‘solito’ Sloukas, autore di 18 punti e la solita freddezza nei momenti topici della gara. 8 vittorie ed una sola sconfitta per Datome e soci, l’italiano poco utilizzato oggi, 8 punti in 11 minuti. Bella vittoria esterna ...

Berlusconi : Battaglia sulla Tav è sfida tra due visioni dell'economia - : Ad appena una settimana di distanza dalla manifestazione dei "Si Tav", piazza Castello a Torino torna ad essere la protagonista dei sostenitori dell'infrastruttura ferroviaria. A promuovere la nuova ...

Infuria la Battaglia su Tim (e sulla rete) : Dopo la licenza di affondare - un emendamento al decreto fiscale che dà pieni poteri all'Agcom per imporre lo scorporo della rete - arriva anche l'uomo giusto al posto giusto: Luigi Gubitosi. È lui il nuovo amministratore delegato di Tim. Elliott dà seguito all'azione di sponda al governo gialloverde e completa la strategia che mira allo scorporo della rete e alla nascita di una società unica con Open Fiber. Ma ...

La violenza sulle donne e in famiglia : è sempre più necessaria una Battaglia culturale : Come dimostrano le statistiche e i recenti fatti di cronaca, le numerose richieste di aiuto causate da violenza domestica, stalking, abusi sessuali parlano di un fenomeno in crescita che assume i ...

Grandi opere - parte l'analisi costi-benefici. Battaglia sulla Tav - «sì» a Terzo valico e Pedemontana : Ma siccome questa opera è strategica per un altro governatore leghista, Attilio Fontana, la partita politica non si può considerare chiusa. C'è poi il tunnel del Brennero : sul piano sostanziale ...

Barbara Palombelli - la Battaglia a Forum sull'assistente sessuale per i disabili : Barbara Palombelli dimostra ancora una volta il suo coraggio: 'Oggi a Forum abbiamo affrontato una questione delicata: l'assistente sessuale per i disabili...', scrive sulla sua bacheca di Facebook. E ...

Notte di paura all'Olimpico a Roma : Battaglia sulle strade - sicurezza violata : Una battaglia a colpi di sassi, catenate e fendenti di coltello vicino all'Olimpico, poco prima del dramma della scala mobile con 20 tifosi russi feriti alla stazione metro di Repubblica. Un corpo a ...

Misteriosi tweet per Fortnite sul ritorno di Fortnitemares in Battaglia Reale : L'evento di Halloween arriverà sia in Fortnite Salva il Mondo che in Battaglia Reale. Epic Games infatti ha provveduto ad aggiornare la schermata delle notizie di Fortnite Battaglia Reale con la stessa immagine del tweet di Fortnitemares dove si legge "Tra costumi e balli mascherati, cerca amici con gli occhi spalancati. Saranno forse veri alleati... o raccapriccianti ghoul camuffati?" Per il momento è stato solo annunciato che il nuovo ...

Sanità - Battaglia sulle visite mediche private fuori dall'ospedale : «Proroga o sarà fuga dei medici» : Un medico che visita gratuitamente in un ospedale pubblico può anche vedere i pazienti a pagamento in libera professione. Lo permette la legge in nome di una presunta libertà di scelta dei malati che ...

Lodi : gli echi della Battaglia sulle mense : Crescono le polemiche per la delibera della sindaca leghista Sara Casanova, delibera che esclude, di fatto, dai servizi scolastici oltre 300 famiglie extracomunitarie -

Napoli - Battaglia sul web per un posto a Parigi : Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport - Stadio Delirio al San Paolo: il Napoli fa festa sotto le curve

Tagli al personale e vertici assenti : riparte la Battaglia sul futuro Rai : Se l'incontro azienda-sindacati di oggi non produrrà un miracolo, per la Rai di Milano lo sciopero sarà inevitabile. In realtà un mezzo miracolo è già avvenuto: il compattamento , pressoché inedito, ...

Google - Battaglia interna sul motore di ricerca per la Cina : Lo scenario è emerso da una lettera inviata alla Commissione per il commercio, la scienza e i trasporti del Senato Usa dall'ingegnere Jack Poulson, dimessosi il 31 agosto. La decisione di lasciare la ...